Despegar lanza planes para fines de semana y viajes cortos: “escapadas”

Loterias

Loterías del 6 de mayo en Colombia:

Cundinamarca 3959 – Serie 190

Tolima 4572 – Serie 102

DORADO

Mañana 2516 – Tarde 3794

CULONA:

1395

ASTRO SOL

8524 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

0858 – Signo Acuario

PIJAO:

7694

PAISITA:

Día 7549 – Noche 9943

CHONTICO:

Día 9508 – Noche 3555

CAFETERITO:

Tarde 1458 – Noche 8957

SINUANO:

Día 4367 – Noche 1858

CASH THREE:

Día 244 – Noche 165

PLAY FOUR:

Día 0203 – Noche 8253

SAMAN:

9268

CARIBEÑA:

Día 6487 – Noche 3188

WIN FOUR:

9500

EVENING:

6295

MOTILÓN:

Tarde 4889 – Noche 3774

LA FANTÁSTICA:

Día 8904 – Noche 1252

ANTIOQUEÑITA

Día 1227 – Tarde 2674