Develan óleo de Álvaro Gómez Hurtado y anuncian sala de juntas de presidencia con su nombre como homenaje póstumo

Como homenaje a Álvaro Gómez Hurtado, en los 100 años de su natalicio (8 de mayo de 1919), la Sala de Juntas del Presidente de la República, ubicada en la Casa de Nariño, llevará desde hoy el nombre del líder político, quien también fue periodista, profesor, artista, poeta y pensador.

Así lo dio a conocer este martes el Presidente Iván Duque, durante el evento, en el que no solo exaltó la vida y obra de Gómez Hurtado, sino que, además, develó un óleo con la imagen del dirigente conservador, el cual será ubicado en la Sala de Juntas de su despacho.

“Hoy, me quiero complacer, mostrando este cuadro, un óleo de Álvaro Gómez Hurtado; lo he recibido de un amigo, Jaime Amín, nuestro Consejero para la Política, que me lo trajo de obsequio. Aunque quisiera tenerlo en mi propia casa, todo el resto de mi vida, va a quedar ahora en la Sala de Juntas del Presidente de la República, que a partir de hoy se llamará el ‘Salón Álvaro Gómez Hurtado”, resaltó el Jefe de Estado, con emotividad.

La develación del óleo estuvo precedida de un amplio reconocimiento de las virtudes académicas e intelectuales, de quien fuera constituyente en 1991 y cuyo crimen fue perpetrado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, frente a la Universidad Sergio Arboleda de la que fue uno de sus fundadores.

“Hoy le estamos rindiendo homenaje, de 100 años de nacimiento a Álvaro Gómez Hurtado, y todos los días cuando recorro los salones de la Casa de Nariño, me preguntó: ¿qué hubiera sido de Colombia, de haber tenido un presidente como Álvaro Gómez Hurtado? Aunque nunca se puso la banda presidencial, creo que su memoria y su gloria es propia de un expresidente de la República…”, dijo el Jefe del Estado, segundos antes de enseñar la pintura.

Por último, el Presidente puso de relieve la vigencia del legado intelectual de Gómez Hurtado y afirmó que “a los hombres de ideas nadie les puede arrebatar la vida, porque las ideas perduran”.