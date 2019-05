Duque se reune en EE.UU con gigantes informáticos; hará alianzas estratégicas para impulsar este tipo de industrias en Colombia

–El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, se reunirá este miércoles 8 de mayo con los líderes y directivos de las compañías de tecnología y emprendimiento más importantes de Estados Unidos, en sus sedes de los estados de California y Washington, como parte de una agenda de trabajo que busca atraer inversión extranjera a Colombia, así como dar impulso a las industrias creativas y de tecnología del país.

El Jefe de Estado ha sido invitado, estos 8 y 9 de mayo, a los cuarteles principales de los gigantes informáticos Apple, Cisco, 500 Startups, Microsoft, Google y Amazon, en Cupertino (California), en Seattle (Estado de Washington), en el extremo noroeste de Estados Unidos.

En esta agenda de trabajo, el Gobierno colombiano consolidará alianzas estratégicas y convenios de cooperación con algunas de estas multinacionales, que se verán reflejados en los programas que adelanta el Sena y en el proceso de desarrollo de nuevos emprendimientos a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con iNNpulsa Colombia.

Así mismo, con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se fortalecerán intercambios de conocimiento para el programa apps.com, e iniciativas de cooperación y acompañamiento para los centros ‘Sacúdete’ del país.

“Nosotros queremos poner a Colombia en el camino hacia una sociedad digital”, afirmó el Presidente Duque a comienzos de este año, y subrayó que aspira a que el país sea un líder de la Cuarta Revolución Industrial en América Latina.

Ese objetivo va de la mano con medidas que ya están en marcha, como la exención de impuestos aprobada para los primeros siete años de labores de las empresas y emprendimientos tecnológicos que generen un mínimo de empleos. Esta es una forma de apoyar a las startups en nuevas tecnologías y servicios.

“Las industrias creativas en Colombia se van a convertir en un motor muy poderoso para el emprendimiento de los jóvenes”, declaró el Presidente Duque, quien consideró que la Economía Naranja es la mayor oportunidad para generar empleo entre la nueva generación de colombianos.

A su vez, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, manifestó que “para Colombia, un país llamado a liderar el despliegue de la Cuarta Revolución Industrial en Hispanoamérica, es fundamental contar con aliados como estos gigantes tecnológicos, los cuales permitirán no solo crear interesantes sinergias para la apropiación de la tecnología, sino facilitar la consolidación del emprendimiento como una fuente importante de crecimiento económico”.

Con el liderazgo de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una misión de 14 emprendedores colombianos sostendrá una agenda de trabajo, entre otros, con Fondos de Capital, en la búsqueda de inversiones para sus negocios en el país.

Esta agenda de trabajo del Presidente Duque se llevará a cabo una semana después de que se abrió en Medellín el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial (del Foro Económico Mundial) en un país hispanohablante, lo cual posicionará a Colombia en un lugar privilegiado en el uso de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la tecnología blockchain.

El Jefe de Estado viajará acompañado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; el Consejero Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital, Víctor Muñoz; el Presidente de iNNpulsa, Ignacio Gaitán; la Presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, y la Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado.

Así será la agenda en Estados Unidos

La agenda comienza este miércoles 8 de mayo en Cupertino (California), en donde el Mandatario se reunirá con Tim Cook, actual Director Ejecutivo de Apple Inc., quien sucedió al fallecido fundador de la empresa, Steve Jobs. El encuentro será en Apple Park, sede de la multinacional.

Durante el encuentro, el Jefe de Estado, los directivos de Apple y altos funcionarios del Gobierno Nacional revisarán los avances de acuerdos iniciados durante la reunión de trabajo de Davos, Suiza, que permitirán nuevas oportunidades para la aplicación de programas de la multinacional Every Can Code y Every Can Create, en iniciativas como los centros Sacúdete (liderados desde la Presidencia de la República), y en el sector educativo colombiano. Además, se tratarán temas como la apropiación digital para la ciudadanía para las personas en condición de discapacidad, para la prevención del cambio climático y, también, el uso responsable de las TIC (en niños y adolescentes).

Posteriormente, el Mandatario se reunirá con los directivos de Cisco en San José (California), entre ellos, con su Vicepresidente, Michael Timmeny, para analizar las iniciativas para fortalecer la incorporación de medios digitales en los procesos educativos y, también, la implementación exitosa de procesos educativos a distancia.

En este encuentro con los directivos de Cisco también se planteará una estrategia para realizar, de la mano con el Foro Económico Mundial, actividades que ayuden a potenciar el recién inaugurado Centro para la Cuarta Revolución Industrial localizado en Medellín.

Posteriormente, el Jefe de Estado y su comitiva tendrán una reunión en las oficinas de Google (localizadas en Mountain View, California). Allí, expertos de la compañía explicarán proyectos de inteligencia artificial, cloud, conectividad y acceso a internet para zonas rurales y remotas.

Luego de este encuentro, el Presidente Duque se reunirá en San Francisco con los directivos del fondo de capital de riesgo y promotor de emprendimiento 500 Startups, y hará una exposición sobre la Economía Naranja y las prioridades en materia de emprendimiento en Colombia. Además, se firmará un acuerdo de colaboración entre el Gobierno y 500 Startups para compartir buenas prácticas de inversión de las aceleradoras de Silicon Valley.

La última actividad de este día será un conversatorio con emprendedores sobre estrategias para atraer mayores recursos financieros al ecosistema colombiano.

Presidente y delegados del Gobierno visitarán Microsoft y Amazon

El jueves 9 de mayo, el Presidente Duque arribará a Seattle (Washington). Allí, la comitiva colombiana será recibida por el CEO de Microsoft, Satya Nadella.

El Mandatario y los directivos de la empresa analizarán la importancia de Microsoft como aliado estratégico del Gobierno colombiano para la transformación digital y, también, buscarán estrategias para respaldar el crecimiento del Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia.

En la sede de Microsoft se realizarán diálogos sobre la democratización de la inteligencia artificial, la seguridad en la Nube, los retos y oportunidades para el Estado colombiano en el contexto de una economía digital, las políticas públicas para la promoción de la innovación en Colombia y el fortalecimiento de habilidades digitales de los ciudadanos.

Luego, el Presidente y los miembros de su equipo se trasladarán a la sede principal de Amazon, ubicada en Seattle. Allí serán recibidos por el Presidente de Amazon Web Services, Andy Jassy, y por otros líderes del gigante de las ventas y el comercio en línea.

Transformación digital, modernización de servicios, comercio electrónico y producción audiovisual serán algunos de los temas sobre los que los delegados del Gobierno conversarán con los representantes de Amazon.

Finalmente, el Jefe de Estado tendrá un encuentro con 150 colombianos que trabajan en Amazon.

El Jefe de Estado estará de regreso en la mañana del viernes para adelantar agenda de Gobierno en Cartagena y Riohacha.