Estos son los cambios operacionales de las rutas Z12, 166, 121 del SITP

Desde el esta semana la ruta Z12 Teusaquillo Metrovivienda, modifico su recorrido a la altura del sector de San Bernandino. del mismo modo, las rutas 121 San Diego El recreo, como la urbana166 Porciúncula Metrovivienda.



Los horarios siguen siendo los mismos de lunes a viernes de 4:00 A.M a 11:00 P.M., sábados de 4:30 A.M a 11:00 P.M y Domingos y Festivos de 6:00 A.M. a 11:00 P.M.

Ruta Z12 Teusaquillo Metrovivienda

¡Cuando el bus urbano se dirige hacia Teusaquillo su tabla de recorrido dice!

CL 53s – Chicalá CL 56s – Class CL 40s – Timiza AV Boyacá – Venecia Auto Sur – Centro Mayor KR 24 – Paloquemao AC 19 – Las Nieves AK 7 – Museo Nacional

¡Y cuando se dirige hacia Metrovivienda su tabla dice!

AC 19 – Paloquemao AK 27 – Santa Isabel AK 27 – Centro Mayor Auto Sur – Alquería CL 40s – Timiza AV. 1 Mayo – Hospital Kennedy CL 54s – El Carmelo CL 63s – Atalayas

Ruta 166 Porciúncula Metrovivienda

En el caso de la ruta 166 Porciúncula Metrovivienda la novedad en el sector de San Bernando distribuye su recorrido en su tablero de la siguiente manera.

¡Cuando el bus urbano se dirige hacia Porciúncula su tabla de recorrido dice!

KR 88c – La Libertad CL 46s – Gran Britalia KR 78b – Kennedy Central CL 9 – Castilla AV. Boyacá – Ciudad Salitre AV Esperanza – Corferias AC 45 – Palermo AK 7 – Granada

¡Y cuando se dirige hacia Metrovivienda su tabla dice!

AK 7 – Marly AV Esperanza – Ciudad Salitre AV. Boyacá – Villa Alsacia KR 78 – Castilla AK 80 – Kennedy CL 46s – Gran Britalia

Ruta 121 San Diego El Recreo

Finalmente, la ruta 121 San Diego El recreo modificó tambien su recorrido en el mismo sector y su recorrido esta estipulado con los siguientes ruteros.

¡Cuando el bus urbano se dirige hacia San Diego su tabla de recorrido dice!

KR 88c – CAI La Libertad CL 46s – Gran Britalia AV 1 Mayo – Hospital Kennedy Directo AK 10

¡Y cuando se dirige hacia El Recreo su tabla dice!

Directo AK 10 AV 1 Mayo – Hospital Kennedy CL 46s – Gran Britalia KR 88c – CAI La Libertad