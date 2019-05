Demanda de productos de belleza online aumentó un 30%

Según el último estudio de Mercado Libre, la demanda de productos de belleza aumentó un 30%, si se compara el primer trimestre del 2018 vs. el mismo período de 2019. La categoría de belleza fue la obtuvo un mayor crecimiento a nivel de la plataforma alcanzando un incremento interanual del 112%.

El 72% de los usuarios que navegan la categoría son mujeres y el 28% hombres. De esta cifra se desprenden dos grandes grupos respecto al rango etario: el 40% tienen de 25 a 34 años y el 25% de 35 a 44 años.

Dentro de esta categoría, el producto más demandado es el maquillaje, seguido por las planchas para el cabello y los vaporizadores para el cuidado de la piel. Adicionalmente, el 86% de las búsquedas se realizaron desde smartphones, número relacionado con los hábitos de consumo de contenido de belleza: tutoriales de YouTube, Instagram, blogs y otros sitios dedicados a reseñas de expertos beauty.

“Dentro de las compañías que se sumaron a la venta online, L’Oréal Colombia lo hizo con dos de sus marcas de maquillaje, Maybelline New York, marca líder del mercado Mastige de maquillaje y VOGUE marca líder del mercado masivo, estrenaron en marzo de 2019 su Tienda Oficial en Mercado Libre. Cada vez más, las marcas buscan potenciar su presencia en e-commerce de la mano de nuestro Marketplace, lo cual evidencia que el comercio electrónico cobra relevancia y agrega valor al sector de la belleza” afirmó, Juan Camilo Pachón, Gerente de Marketplace para Mercado Libre Colombia.

Respecto a los productos más demandados de maquillaje en la Tienda Oficial de Maybelline New York durante la semana del lanzamiento oficial, el labial líquido Super Stay Matte Ink lidera el podio, seguido por el corrector Age Rewind y la paleta de sombras The Nudes. En la Tienda Oficial de Vogue los productos más demandados han sido los esmaltes Efecto Gel, Bases y Polvos de la colección Resist y la pestañina Efecto Total 6.

En particular, dentro de la categoría de maquillaje en Mercado Libre, el top 4 de productos más vendidos durante el primer trimestre del 2019 fueron: Pestañina Colossal de Maybelline New York, la Pestañina Big Shot Very Black, la Paleta De Sombras e Iluminadores Total Temptation Maybelline, el Iluminador Master Strobe Stick y el esmalte Efecto Gel Glamour.

“En L´Oréal, nuestro propósito es transformar la vida de todas las consumidoras a través de la belleza. Lo hacemos con cada una de nuestras marcas y por medio de los diferentes canales de venta con los que contamos. Con el registro de Maybelline New York y Vogue, dos de nuestras principales marcas de maquillaje como Tiendas Oficiales de Mercado Libre, hemos creado una alianza estratégica para dar continuidad al impulso del sector de la belleza en Colombia por medio del comercio electrónico”, aseguró Alberto Mario Rincón, Gerente General de L’Oreal Colombia

El crecimiento de la categoría de Belleza se está dando gracias al desembarco de grandes marcas de la industria en la plataforma de e-commerce, las cuales co-crean junto con Mercado Libre, el próximo “beauty destination” para los consumidores.