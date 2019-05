HBO se disculpó por vaso de Starbucks en Game of Thrones

Lo más comentado del cuarto episodio de la temporada final de Juego de Tronos fue un error garrafal en uno de los planos de la serie, donde aparece un vaso de Starbucks.

HBO se pronunció sobre por qué en una producción de época como Juego de Tronos, donde se cuida hasta el último detalle, ha aparecido un vaso de café de la marca Starbucks en la mesa de Invernalia en la que se encontraba Daenerys Targaryen en plenos festejos por haber ganado el duelo al Rey de la Noche y su ejército de Caminantes Blancos.

Aunque la Reina Dragón estaba en un segundo plano, observando cómo Tormund alaba a Jon Snow, el desliz se ha convertido en el centro de todas las miradas.

“El café con leche que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había ordenado un té de hierbas”, señaló la cadena en relación al comentado error del drama de fantasía creado por David Benioff y D.B. Weiss, basado en las novelas de George R.R. Martin.

News from Winterfell.

The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl

— Game of Thrones (@GameOfThrones) 6 de mayo de 2019