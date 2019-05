Japón: Vehículo embistió a un grupo de niños, hay dos menores muertos

Dos niños de dos años murieron y varios resultaron heridos tras ser atropellados este miércoles por un vehículo en el oeste de Japón. Varios de los heridos se encuentra «en estado crítico», informaron los medios de comunicación japoneses.

Un vehículo «embistió a una fila de unos 13 niños de un jardín de infancia que caminaban por la vereda acompañados por tres maestras», indicó a la AFP un portavoz de la policía.

Un niño y una niña de dos años cada uno murieron en el accidente que se produjo a primera hora de la mañana en la localidad de Otsu, cerca de Osaka, indicaron las autoridades.

Se desconocen por el momento las circunstancias exactas de la tragedia.

Según imágenes difundidas por la televisión, los niños de dos o tres años de esad se encontraban en la acera con sus maestras, cerca de un paso de peatones, cuando el vehículo se salió de la calzada y los atropelló, aparentemente tras una colisión con otro vehículo.

BREAKING: Vehicle plows into group of pedestrians, many of them children, in western Japan https://t.co/ZsN0c4uay7 pic.twitter.com/QXjbTiqUsD

— BNO News (@BNONews) 8 de mayo de 2019