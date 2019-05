Retalación de Maduro: Asamblea Constituyente quita inmunidad parlamentaria a diputados opositores

–La Asamblea Nacional Constituyente de Maduro aprobó este martes el despojo de la inmunidad parlamentaria de ocho diputados opositores acusados de delitos contra el Estado después de haber participado en la insurrección contra el presidente en disputa de Venezuela Nicolás Maduro la semana pasada.

El presidente de este organismo, no reconocido nacional e internacionalmente, Diosdado Cabello, aseguró que “están siendo enjuiciados como corresponde con respeto de las leyes” y reveló que ya hay otros tres diputados identificados en videos.

Más temprano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela admitió la solicitud puesta por la Fiscalía contra siete diputados de la opositora Asamblea Nacional y ordenó su enjuiciamiento en tribunales ordinarios.

Se trataría de los diputados: Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, Andrés Velázquez, Américo De Grazia y Richard Blanco.

El máximo tribunal del país admitió la responsabilidad de estos parlamentarios en la «comisión flagrante» de delitos contra el Estado. Son señalado por: traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado.

Los cargos son los mismos de los que fue señalado la semana pasada el vicepresidente del parlamento, Edgar Zambrano, por parte del TSJ, y quien es incluído en esta decisión de la Constituyente. El máximo tribunal explica que por tratarse de la «comisión flagrante de delitos comunes», no procede el antejuicio de mérito para el diputado, por lo que su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios.

La Constitución venezolana garantiza inmunidad para el presidente, los diputados y demás funcionarios electos por voto popular y prevé que para retirarles el fuero deben ser sometidos previamente a un antejuicio de mérito. El retiro de la inmunidad parlamentaria debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, que actualmente está en manos de la oposición.

Los dirigentes señalados participaron junto al líder opositor Juan Guaidó en el llamado a civiles y uniformados que se unieran a ellos para el «cese definitivo de la usurpación», refiriendose a la salida de Maduro, el 30 de abril a las afueras de una base aérea capitalina.

«Si pretenden que con espurias sentencias van a lograr que los parlamentarios nos callemos, evidentemente no nos conocen. Fueron contra Edgar Zambranoad y aquí está valientemente, como también valientemente enfrentó a los colectivos en el estado Táchira», expresó la diputada Delsa Solórzano frente al anuncio de la Constituyente de Maduro.

La Asamblea Nacional publicó el siguiente comunicado:

– El Parlamento venezolano aprobó este martes un proyecto de acuerdo por un unanimidad un Acuerdo en desconocimiento de la sentencia de la Sala Plena del TSJ ilegitimo que pretende incriminar al Primer Vicepresidente, dip. Edgar Zambrano y desconoce cualquier atentado en contra de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional.

Cabe destacar que el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la AN, es acusado de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, por haber participado en un acto convocado por el presidente (e) de la República Juan Guaidó, en las inmediaciones de La Carlota.

El diputado por el estado Zulia, Omar Barboza, quien presentó el acuerdo, destacó que en el año 2015 el pueblo en elecciones parlamentarias demostró su decisión de producir el cambio por la vía democrática “y el gobierno –que aparentó reconocer resultados- en la práctica decidió desconocer la voluntad popular y, enseguida, nombraron unos magistrados exprés que tenían la misión de ejecutar el desconocimiento de la voluntad popular”.

Ahí empezó el deterioro institucional, dijo. “Las fuerzas democráticas hicieron lo posible de buscar por la vía de un diálogo una salida democrática, pero Maduro y su régimen buscaron la manera de evitar que esa voluntad popular se expresara libremente e inventaron el simulacro electoral del 20 de mayo sin la participación de la mayoría de los partidos. Esa elección la desconoció la AN y dijo desde ese momento que si pretendía continuar en el ejercicio, se convertiría en un usurpador”.

Agregó Barboza que ante el rechazo al gobierno por parte del pueblo los usurpadores recurren a la fuerza. “Ante el fracaso de su gestión han decidido a la fuerza para mantenerse en el poder en contra de la voluntad del pueblo y por ello recurren al TSJ exprés y a la Constituyente paralela”.

Señaló que rechazan el intento del Gobierno nacional de ir contra el diputado Edgar Zambrano por cumplir con su deber de primer vicepresidente de la AN y contra otros parlamentarios, “y eso evidencia la intención de imponerse por la fuerza violando la Constitución”.

Propuso unidad alrededor del liderazgo del diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, “Él tiene el apoyo de todos, ese liderazgo lo vamos a fortalecer cada día con mayor profundidad; están equivocados los que creen que hemos retrocedido, los que han retrocedido son la gente del gobierno, que se han descubierto como traidores entre ellos mismos…No perdamos el rumbo, el rumbo es la unidad de las fuerzas que queremos un cambio”.

Asimismo, emplazó a todos los venezolanos a participar el próximo 20 de mayo, a la jornada nacional e internacional en rechazo a la usurpación, ya que ese día se cumple un año de la toma del poder de forma ilegítima por parte de Nicolás Maduro, con lo cual ha venido violando la Constitución.

Por su parte, la diputada María Gabriela Hernández, dijo que la inmunidad parlamentaria en el mundo protege a los legisladores, sin embargo, en Venezuela está amenazada no solo desde hoy, sino desde que se juramentaron en el año 2015, “pero no ha sido obstáculo para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y continuemos aquí, en nuestros curules, defendiendo la Constitución”.

Agregó, no obstante, que estando en conocimiento de que la garantía de la inmunidad no es suficiente para proteger a los diputados que están privados de libertad y los que están desaparecidos, aún así siguen en la AN aprobando todo lo que presentan y denunciando que “este régimen es una amenaza para el continente, y pidiendo que nos ayuden al restablecimiento de la Constitución”.

El diputado José Aparicio, durante su intervención, señaló que nuevamente se viola la Constitución al intentar allanar la inmunidad parlamentaria a diputados, “se trata de perseguir a los verdaderos demócratas y defensores del pueblo venezolano. Se vive represión, muerte, persecución, basta de que se viole la Constitución”.

La diputada Delsa Solórzano aseguró que los funcionarios que violen la inmunidad parlamentaria incurrirán en responsabilidad penal, y serán castigados de acuerdo a la ley. “Esos que hoy han violado la inmunidad a Edgar Zambrano están incurriendo en responsabilidad penal y responderán a la justicia, igual para quien violó la inmunidad a Juan Requesens y a Gilbert Caro”.

El diputado Willian Dávila, dijo que para justificar este tipo de acción contra los diputados algunos funcionarios utilizan la figura del desacato como vía para violar la Constitución, “igualmente usan el calificativo de traición a la patria para Edgar Zambrano”, y se preguntó: cuál traición a la patria.

“Lo grave es que intentan un mecanismo que llaman silencio para justificar hechos que no se corresponden con la realidad de los mismos, ¿dónde está la actividad que ha desarrollado (Zambrano) que lo implique, si todo lo que ha venido haciendo como presidente de la Comisión de Defensa ha sido público”.

El diputado Henry Ramos Allup, concluyó el debate manifestando que la decisión del régimen contra Zambrano puede ocurrir contra cualquiera de los diputados y que también a los diputados Mariela Magallanes, Luis Florido, Simón Calzadilla, Américo Di Gracia y su persona, fueron imputaron por el mismo delito, “si nos acusan que estábamos el 30 de abril solicitando solidaridad contra la tragedia que vive Venezuela, sí estábamos, eso es notorio y comunicacional”.

Indicó que los acusan de flagrancia, término que a su juicio está mal interpretado y aseguró que el gobierno tiene la intención de sacar del escenario a sus adversarios políticos.