EE.UU exige a régimen de Maduro liberar al diputado Edgar Zambrano o habrá consecuencias

Loterias

Loterías del 8 de mayo en Colombia:

Baloto 01 04 21 30 43 15

Revancha 11 15 23 26 39 03

Meta 0864 – Serie 108

Manizales 8324 – Serie 007

Valle 1720 – Serie 044

DORADO

Mañana 6959 – Tarde 3512

CULONA:

3447

ASTRO SOL

5370 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

6868 – Signo Libra

PIJAO:

4476

PAISITA:

Día 5325 – Noche 5358

CHONTICO:

Día 3050 – Noche 7596

CAFETERITO:

Tarde 9842 – Noche 8687

SINUANO:

Día 6005 – Noche 5651

CASH THREE:

Día 782 – Noche 427

PLAY FOUR:

Día 9972 – Noche 3688

SAMAN:

0545

CARIBEÑA:

Día 7671 – Noche 6226

WIN FOUR:

3275

EVENING:

4434

MOTILÓN:

Tarde 2206 – Noche 0667

LA FANTÁSTICA:

Día 6229

ANTIOQUEÑITA

Día 0280 – Tarde 9321