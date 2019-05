Trump afirma que China «rompió el trato» en el marco de las negociaciones comerciales

–El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado este 8 de mayo durante un mitin en la ciudad de Panama City Beach (Florida, EE.UU.) que China impidió que ambas partes alcanzaran un acuerdo en sus negociaciones comerciales. Estas afirmaciones se producen después de que el mandatario anunciara la semana pasada que los aranceles aplicados a importaciones chinas, valoradas en 200.000 millones de dólares, aumentarán el próximo viernes del 10% al 25%.

«¿Ven los aranceles que estamos haciendo? Porque [China] rompieron el trato», reiteró Trump. «No pueden hacerlo. Por eso pagarán», añadió.

El 5 de mayo, Trump no solo amenazó a través de su cuenta personal en Twitter con el aumento de las tarifas ya existentes, sino prometió imponer «en breve» aranceles del 25% a otros productos chinos por 325.000 millones de dólares que, de momento, no están sujetos a impuestos.

Tras las declaraciones del mandatario se informó de que China estaba considerando retirarse de las conversaciones comerciales programadas para esta semana con funcionarios estadounidenses.

Washington y Pekín se han visto envueltas en intensas negociaciones desde el año pasado por un acuerdo para abordar las preocupaciones de Estados Unidos sobre el superávit comercial de China y el presunto robo de propiedad intelectual. Trump y su homólogo chino Xi Jinping acordaron una tregua arancelaria el pasado 1 de diciembre para dar tiempo a sus negociadores principales para llegar a un acuerdo.

Este martes, el Ministerio del Comercio de China anunció una visita a Estados Unidos del viceprimer ministro Liu He del 9 al 10 de mayo. El responsable mantendrá conversaciones sobre cuestiones comerciales a invitación de las autoridades estadounidenses.

Por su parte, el representante de Comercio de los EE.UU., Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, visitaron la semana pasada Pekín para un encuentro que calificaron como productivo. (Información RT).

After a great rally in Panama City Beach, Florida – I am returning to Washington, D.C. with @SenRickScott and Senator @MarcoRubio, discussing the terrible abuses by Maduro. America stands with the GREAT PEOPLE of Venezuela for however long it takes! pic.twitter.com/KcBoNfEibv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2019