Edulcorantes en la diabetes: médicos explican su papel en el control de glucosa

El hecho de que los edulcorantes no causen una subida en los niveles de glucosa sanguínea ha sido afirmado por autoridades normativas que también confirman su seguridad en adición a investigaciones que se han llevado a cabo durante casi cuatro décadas.

Sin embargo, aun cuando está bien documentado este beneficio, todavía surgen preguntas sobre cómo deben usarse los edulcorantes entre personas diabéticas y adaptarse a su dieta. Por eso es tan importante que los profesionales de la salud emitan información útil y precisa sobre el uso de los edulcorantes como sustitutos del azúcar.

En el marco del 31° Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Diabetes, que se llevó a cabo en Acapulco, México, en marzo de 2019, la ISA avaló las dos conferencias sobre edulcorantes, donde los expertos médicos presentaron las más recientes evidencias científicas1,2,3,4 ante profesionales de la salud y pacientes diabéticos. El Dr. Héctor Sánchez Mijangos, presidente de la Federación Mexicana de Diabetes, compartió los más recientes datos científicos durante una presentación para científicos y profesionales de la salud, mientras que la Dra. Marisol Gil Pérez, presidente y fundadora de la ONG Historias de Vida y Azúcar, habló con la gente sobre la diabetes y el papel que desempeñan los edulcorantes, además de compartir información práctica sobre su uso en la dieta diaria.

Tras presentar los más recientes estudios científicos que examinaron el papel de los edulcorantes en el control del peso y de los niveles de glucosa, el Dr. Sánchez Mijangos concluyó que, cuando se usan los edulcorantes para remplazar el azúcar en el contexto de una dieta controlada, pueden ayudar a las personas a reducir su ingesta de energía y carbohidratos y, como consecuencia, ayudar a controlar con más efectividad su peso corporal y niveles de glucosa. El Dr. Sánchez Mijangos también presentó los resultados de una declaración de postura sobre edulcorantes que emitió la Federación Mexicana de Diabetes2, publicada en el 2016, y que apoya que los edulcorantes no incrementan los niveles de insulina y glucosa en la sangre y no presentan efectos secundarios en el control glucémico a largo plazo (tal como se midió con la prueba de hemoglobina glicosilada – HbA1c).

Durante la conferencia titulada “Sustitutos de azúcar: ¿son para mí?”, la Dra. Marisol Gil Pérez explicó la evidencia que apoya la inocuidad de los edulcorantes y mostró cómo las autoridades normativas examinaron a detalle esta evidencia para decidir sobre la seguridad de los sustitutos de azúcar, además de hablar sobre su papel en el control de la diabetes. Respecto a los retos en su dieta, la doctora invitó a los asistentes a la conferencia a compartir sus experiencias, tras lo cual ella dio algunos ejemplos prácticos de cómo los edulcorantes se pueden usar para remplazar las calorías y los azúcares en alimentos y bebidas.

El mensaje final de ambas conferencias fue que los edulcorantes pueden ser una herramienta útil para ayudar a los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 a tener un mejor control glucémico cuando se usa para remplazar el azúcar aunado a una dieta saludable y un estilo de vida activo.

Referencias

