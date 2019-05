Jalón de orejas al Fondo de Adaptación por viviendas inconclusas en Atlántico

Luego de cuatro horas de intenso debate en el que la Comisión Sexta de Cámara abordó la situación de desastres en el país, la congresista Martha Villalba, citante del debate, recalcó el incumplimiento del Fondo de Adaptación en la entrega de las obras de vivienda para los damnificados de la pasada ola invernal en el Atlántico, tras más de ocho años de ocurrido el suceso.

“Al fondo de adaptación le digo que han demostrado incompetencia. No entendemos cómo proyectos que fueron adjudicados en el año 2012 aún no se han iniciado. Entendemos que hay un nuevo gobierno y un nuevo gerente, pero ahora más que nunca necesitamos que se apersonen de la situación porque nos preocupa que se le estén adjudicando contratos de obras a cajas de compensación familiar que no cuentan con el músculo financiero, ni la experiencia, para desarrollar estos proyectos como ocurre en Atlántico con Comfenalco Valle”, expresó Villalba.

Durante la sesión, a la que fueron citados el Ministerio de Hacienda, La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), el Fondo de Adaptación y la Contraloría General de la República, la representante explicó que “tanto el Fondo como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo cuentan para la vigencia presupuestal 2019 con suficientes recursos con los cuales podrán desarrollar a cabalidad el cumplimiento de su misión, por lo que reitero que se debe hacer un ajuste para priorizar el objeto de la inversión, toda vez que no puede seguir destinándose solo el 2% a prevenir el riesgo”.

Así mismo, señaló que en el país no existe una real política pública de mitigación del riesgo. “Nuestro llamado es a que las autoridades pertinentes se articulen, de forma que las actuaciones se enfoquen en la prevención y no una vez el daño está causado. A las entidades citadas les reitero la importancia de movilizar recursos para que las alcaldías y gobernaciones no se queden solas en la atención y mitigación de los desastres que ocurran en nuestros territorios”.

Al concluir su intervención, Villalba propuso la creación de una subcomisión para hacer seguimiento a todos los proyectos de obras inconclusas en el Atlántico y el país. “Este fue un buen debate y aunque quedo preocupada, confío en que pronto se les dé buenas noticias a aquellas personas que aún no se les ha podido entregar su vivienda”.

Por su parte el gerente del Fondo de Adaptación, Edgar Ortiz Pabón, expresó que en Colombia hay que tomar acciones en contra de contratistas incumplidos. “No debemos seguir pensando que las entidades tenemos que seguir aceptando como proponentes a gente que de forma recurrente le están incumpliendo al país”.