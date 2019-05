Maduro ha sido promotor, financiador y auspiciador del Eln: Presidente Duque

–El mundo tiene que saber que desde Venezuela se está violando el derecho internacional y propiciando el terrorismo, afirmó el presidente Iván Duque. «Para nadie es mentira que Nicolás Maduro, el dictador que ha golpeado el pueblo venezolano, ha sido un promotor, un financiador y un auspiciador del Eln», precisó el jefe del Estado.

Los pronunciamientos los hizo el mandatario en la ciudad de Cartagena, tras su viaje a Estados Unidos, a propósito de los informes de inteligencia que señalan que Venezuela se ha convertido en el principal refugio de los guerrilleros del Eln y que allí reciben apoyo bélico.

“Lo grave de todo esto es que Nicolás Maduro está en connivencia con el Eln desde hace varios años y para nadie también es mentira que el Eln opera en territorio venezolano como un cuerpo terrorista al servicio de Nicolás Maduro, que también maneja negocios de minería ilegal”, declaró Duque.

A su llegada a Cartagena, para participar en la clausura del Congreso Nacional de Minería 2019, el presidente Duque subrayó que no le sorprenden los informes de inteligencia, ya que “para nadie es mentira que Nicolás Maduro, el dictador que ha golpeado al pueblo venezolano, ha sido un promotor, un financiador y un auspiciador del Eln”.

“Los grandes cabecillas del Eln están en territorio venezolano, él (Maduro) les ha venido dando armamento, dinero y apoyo desde hace varios años, y eso, a todas luces, es una violación a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y constituye, además, un grave precedente en el derecho internacional”, sostuvo el Jefe de Estado.

El Presidente Duque dijo que “le he pedido al Canciller, que lleve esas denuncias al Grupo de Lima” y añadió que “por esa razón, he denunciado eso públicamente desde hace varios meses y creo que esta es la confirmación que, desde Venezuela Nicolás Maduro, no solamente está estimulando al Eln para que recluten niños en la frontera venezolana con Colombia, sino, además, los están estimulando para que produzcan actos criminales”.

Duque dijo que este es el momento de “reiterar que el mundo no puede tolerar eso, y que, además, eso es violatorio de resoluciones en el marco de Naciones Unidas que ameritan una fuerte reacción por parte de ese organismo y por parte de otros entes multilaterales”.

Adicionalmente, instó a que “el Presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional, que han denunciado estos hechos públicamente, también contribuyan para que se facilite la captura de los cabecillas del Eln, que están protegidos por la dictadura en el territorio venezolano”.

Duque se refirió además a la evidencia que indica que desde el vecino país han ingresado armas para el Eln.

“Armas desde Venezuela hacia grupos terroristas en Colombia han llegado desde hace muchos años”, manifestó, pero resaltó la acción de la Fuerza Pública para contrarrestar esta situación.

“Nosotros hemos dado golpes muy fuertes al Eln. Porque la captura de alias ‘Elefante’, que era el comandante del cuerpo urbano, ha sido un golpe muy duro para esa organización terrorista. Gracias a esa captura también pudimos recabar información que nos ha permitido dar con ese armamento e incautar mucho de él”.

Otro de los elementos a los que se refirió el Presidente Duque fueron las denuncias hechas sobre las tareas de inteligencia que hacen en Colombia organismos venezolanos.

Sobre tales hechos, el Mandatario indicó que “se ha venido haciendo un trabajo también detallado” y señaló que “se ha procedido con expulsiones, se han hecho incautaciones importantísimas en Colombia de material de inteligencia y de espionaje, que se quería utilizar contra nuestro país; tenemos computadores, tenemos pasaportes falsos, hemos denunciado esto y se ha procedido con lo que corresponde en las prácticas migratorias”.

Por último, el Presidente Duque notificó: “No vamos a permitir ningún tipo de espionaje en nuestro país. Y si nosotros detectamos espionaje, somos los primeros en denunciarlo como lo hemos venido haciendo”.