Venezuela: diputado opositor huyó hacia Colombia

Esye viernes el diputado opositor venezolano Luis Florido anunció en un video que huyó a Colombia, ante la ofensiva judicial contra parlamentarios acusados por la fallida rebelión militar contra el gobierno de Nicolás Maduro, que ha dejado también un legislador preso y tres refugiados en sedes diplomáticas.

«Me encuentro fuera del país, en Colombia, a resguardo de un régimen que está dispuesto a encarcelar diputados (…). Antes de salir, consulté con muchos amigos, todos me dijeron: Luis no te dejes agarrar, no le des ese trofeo al régimen que te tiene hambre desde hace tiempo», dijo Florido en un video que difundió en Twitter.