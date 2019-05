China le dice a Guaidó que se aproxima una solución a través del Grupo de Contacto

–El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que recibió «con alegría» una comunicación de parte de la Cancillería china en la que dice que se aproxima a una solución a través del Grupo de Contacto, liderado por Europa. Sin embargo, no ahondó en detalles del mensaje de Pekin.

El grupo de Contacto está conformado por la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, y por América Latina están Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia.

Guaidó también afirmó haber instruido al embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio para que se reúna, de inmediato, con el Comando sur de EE.UU.

En paralelo, dijo que se han mantenido conversaciones con el Grupo de Lima, Italia, Brasil y, por supuesto, con el presidente Donald Trump y distintos niveles diplomáticos de ese país. En todo momento, señaló, «he hablado de cooperación».

Reconoció, también, haber conversado el viernes con el presidente de Colombia, Iván Duque, y reiteró su apoyo «al pueblo hermano, que indirectamente también ha sufrido parte de la tragedia que estamos viviendo».

Según informe de inteligencia, añadió, «el 50 por ciento del ELN está operando» y, por ello, «el presidente Duque cuenta con el presidente legítimo de Venezuela para vencer el terrorismo y sabemos, por al comunicación que sostuvimos ayer, que también contamos con Colombia y la región para vencer este flagelo».

«El cese de la usurpación está a la vuelta de la esquina; muchos más de las fuerzas armadas se van a poner del lado de la constitución”, dijo Guaidó.

En su intervención, el presidente encargado enfatizó en que para intimidar al pueblo, al régimen de Nicolás Maduro «solo le queda spray… Solo le queda pinturita… Pero no quiero minimizar el hostigamiento que eso significa, no quiero minimizar que fue algo articulado porque era el mismo mensaje en todos los estados. El mismo mensaje de amenaza a los disputados, a los dirigentes, para hacer ver que tienen una fuerza que no tienen…»

«¿Para qué enviar una o dos personas a marcar casas de dirigentes? El objetivo de los entes es para generar miedo, que ojo… Ese es el objetivo: Terror de Estado», añadió Guaidó, quien señaló que ni con pintura, cárceles o grúas van a lograr detener la lucha.

Agregó que lo ocurrido el 30 de abril no fue un intento fallido, ya que los militares también se han hecho presentes en Cúcuta, “también reconocemos que son más los que se van a pronunciar. No tenemos miedo de decir que sí hemos hablado con la fuerza armada, que sí hemos hablado con todos los que están dispuestos a abonar en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”, señaló.

Incluso, señaló que dentro de la Guardia Venezolana no hay confianza, por lo que, según él, existen fuerzas armadas cubanas dentro del régimen donde hay desconfianza unos con otros.

«Maduro esta de salida, Maduro está derrotado, Maduro está débil y es evidente», aseguró.

Guaidó instó, de nuevo, a los venezolanos a mantenerse unidos en las calles como la única manera de seguir consiguiendo visibilidad y apoyo internacional, venciendo el miedo de seguir protestando.

«Hoy, Venezuela está en una crisis profunda y ¿cuál es la opción más rápida para todos nosotros? Definitivamente, que se termine de ir el usurpador. Fuera, de una vez por todas de Miraflores, pero también sabemos que eso no va ser voluntario. Sabemos que vivimos en una dictadura y nada sustituye la presión de los ciudadano. Nada sustituye la presión de los valientes venezolanos porque si no, nunca hubiésemos llegado aquí».

Los venezolanos que apoyan la oposición salieron de nuevo a las calles este sábado, tras un llamado que Guaidó, esta semana, «no solo para defender el parlamento, sino para defender al venezolano que está representado en este parlamento».

Tras más de tres meses de disputa, Guaidó denunció un “desmonte del Parlamento”, además de los diferentes ataques de diputados y otros adversarios de Maduro.

Esta semana, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció el levantamiento de sanciones contra excomandante del SEBIN en recompensa por respaldar la rebelión.

Mientras Nicolás Maduro rechazó de nuevo la intervención imperialista y continúa con campaña de represalias contra los implicados en el alzamiento del pasado 30 de abril, incluidos diez diputados opositores. (Información Voz de América).