Giro de Italia: Primoz Roglic, primer líder; Supermán López, cuarto en la general

–La primera etapa del Giro de Italia, una contrareloj de 8,2 kilómetros, fue ganada este sábado por el esloveno Roglic, quien así se convirtió en el líder inicial. El colombiano Miguel Angel «Supermán» López, revalidó su condición de favorito para obtener el título, al ubicarse en la cuarta casilla, a 28 segundos del poseedor de la camiseta rosada.

Simon Yates, compañero del bogotano Esteban Chaves en el Mitchelton-Scott, fue segundo a 19 segundos y el tercer lugtar lo ocupó el italiano Vicenzo Nibali.

Supermán López se puso la primera camiseta blanca del mejor joven del Giro.

– I am happy with my result today, I worked a lot on my TT skills and today this work paid off! Also, it is great to wear the white jersey in the first day of @giroditalia! That’s a good result on a new @Argon 18 TT bike! – said @SupermanlopezN #Giro #AstanaProTeam pic.twitter.com/Me0C2QDQ9l

— Astana Pro Team (@AstanaTeam) May 11, 2019