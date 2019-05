Empresas colombianas se comprometen con la comunidad LGBT

En días pasados, tuvo lugar el 2do Summit de Pride Connection, un espacio para conectar a las empresas que promueven además de la retención y atracción de talento de personas LGBTI, fomentar la importancia, los beneficios de la inclusión y los espacios libres de discriminación.

En línea con la inclusión LGBT+, durante el evento, Pride compartió el impacto y las experiencias de personas que han trabajado en pro de una cultura de transformación al interior de sus organizaciones y que aportan al desarrollo de Colombia.

Ser una empresa que promueva la diversidad e inclusión laboral puede ayudar a: generar mayor engagement laboral, incrementar fidelización de los empleados, mejorar la experiencia del empleado y promover mayor atracción y retención de talento.

Pride Connection Colombia es la primera red empresarial que trabaja en pro de la diversidad e inclusión de la comunidad LGBTI+ en el ámbito laboral. Actualmente la red en Colombia está compuesta por 25 Empresas Miembro: EY, Accenture, AstraZeneca, BBC, Booking.com, Cencosud, Citi, Discovery, Dow, General Electric, Google, IBM, J.P. Morgan, Nielsen, Pfizer, ProColombia, Procredit, P&G, Rappi, SAP, Schneider Electric, Sodexo, Telefónica | Movistar, Unilever y WeWork. Además, de organizaciones aliadas como: Aequales, Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, Colombia Diversa, Fundación Sergio Urrego, Its Get Better Colombia, Sentiido.

Para Édgar Sánchez, presidente de EY Colombia, firma miembro de dicha red, “cuando se tiene una cultura inclusiva en la que todos reciben el mismo trato y sienten que pueden ser auténticos, se puede impulsar la innovación, resolver desafíos complejos y lograr mejores resultados”. Actualmente, EY ocupa el tercer lugar del DiversityInc en el ranking mundial de empresas que promueven la equidad e inclusión a la hora de contratar equipos de trabajo.

Este panorama, es un reiterativo de que grandes jugadores deben de unirse y comprometerse con el cambio. Ulrich Zachau, Gerente Regional del Banco Mundial afirma que “los problemas de orientación sexual e igualdad de género se han incluido en las estrategias, los diagnósticos y los programas del Banco Mundial en los países donde trabajamos. Cada vez tenemos más oportunidades para promover la inclusión de orientación sexual e igualdad de género.”

Al promover una cultura positiva entre trabajo y familia, las empresas pueden mantener a sus empleados más felices, saludables y comprometidos, lo que contribuye a los resultados finales que busca el Pride Connection.