Sanción al Hospital de Engativá, a la Clínica General de la 100 y a la EPS Medimás por fallas que llevaron a la muerte al periodista Mauricio Orjuela

Loterias

Loterías del 12 de mayo en Colombia:

DORADO

Noche 5292

CULONA:

7000

ASTRO LUNA

4688 – Signo Escorpión

PIJAO:

8797

PAISITA:

Día 3231 – Noche 6066

CHONTICO:

Día 1022 – Noche 2523

CAFETERITO:

Noche 8671

SINUANO:

Día 0143 – Noche 9346

CASH THREE:

Día 971 – Noche 588

PLAY FOUR:

Día 8857 – Noche 7365

SAMAN:

0877

CARIBEÑA:

Día 5196 – Noche 5019

WIN FOUR:

6913

EVENING:

3309

MOTILÓN:

Tarde 9207 – Noche 6091

LA FANTÁSTICA:

4495

ANTIOQUEÑITA

Día 9677 – Tarde 3270