Las funciones de las primeras damas están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: María Juliana Ruiz

La Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, durante su participación en el Concordia Américas Summit 2019, afirmó que las funciones de las primeras damas, en gran medida, están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y subrayó que ese rol tiene una marcada vocación hacia el servicio social.

En efecto, la esposa del Jefe del Estado, quien intervino en el panel ‘Oportunidades y desafíos para el cumplimiento de los ODS: importancia del desarrollo de alianzas estratégicas’, señaló que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible encontró una orientación y un punto de partida muy significativo para ejercer su papel como Primera Dama de los colombianos, y resaltó la articulación que se produce.

‘En ese proceso de articulación y de alianzas encontramos la oportunidad, que hace parte del rol que ejerce una primera dama, es una labor natural y es el poder de convocatoria y la vocería”, señaló.

Así mismo, la señora Ruiz, quien intervino en el panel junto con Lucas Gómez, Director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Robert Skinner, Director de la Oficina de Alianzas de Naciones Unidas, aseveró que el papel de las primeras damas ‘tiene esa orientación al servicio social y para mí eso fue fascinante, porque es empezar a equiparar un poco todo el rol que ejerce la estructura de gobierno frente a la posibilidad de visibilizar el impacto y el real resultado de lo que significa el aporte social”.

Igualmente, la esposa del Jefe de Estado dijo que en Naciones Unidas, Colombia tuvo un liderazgo importante en todo lo relacionado con la definición, la estrategia y el marco de los ODS.

Manifestó que en ese momento existía una expectativa importante frente a las facultades y compromisos que tienen las primeras damas, sean de un país, departamento, o municipio, entre los que se incluyen trabajar con transparencia, responder de manera proactiva, propositiva y -lo más importante- pensando en el bienestar social, teniendo contacto directo con las problemáticas de la sociedad.

“Esa es una de las virtudes que tiene este rol, que cuando se tocan temas sociales, fundamentales en el desarrollo de un país, no hay partido político, eventualmente no hay religión, no son ni siquiera temas de cultura, son temas de actos de humanidad, lo que nos pueden unir y le imprimen un sello particular a este ejercicio”, destacó la Primera Dama.

Cero tolerancia al abuso infantil

En su intervención, también, se refirió a su iniciativa de Cero tolerancia al abuso y al maltrato infantil, campaña que no tiene matices políticos, pero que sí le compete a la sociedad en general, pensando en el futuro de todos como comunidad, puesto que nadie tiene derecho a truncar el desarrollo de quienes están empezando a vivir y a construir su proyecto de vida.

“Lo bonito de esto es empezar a manejarlo con la idiosincrasia de cada región, construyendo como país, pero a partir de las capacidades y de lo que identifica a cada gestor social, con herramientas valiosas como son las campañas de sensibilización. Ojalá podamos llegar a impactar de una manera categórica los números y las cifras que indicaran que el abuso y el maltrato infantil en nuestro país va decreciendo”, aseveró.

Igualmente, la Primera Dama hizo un llamado a los gestores sociales del país, para que aprovechen su poder de convocatoria y hagan partícipes a actores gubernamentales, la comunidad internacional, la academia, para que logren un impacto directo en el desarrollo y contribuyan al cierre de brechas sociales en el país.

En este orden de ideas, uno de los ejemplos de articulación es Sacúdete, iniciativa liderada por la Primera Dama, que busca que los jóvenes potencialicen sus habilidades y logren convertir sus ideas en proyectos de vida sostenibles, consolidando la economía local y regional a través de la creatividad, el conocimiento y la innovación social.

Esta propuesta va de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo, porque, justamente, busca cerrar brechas sociales y tener un país que ofrezca las mismas oportunidades para todos los ciudadanos.

Por último, la Primera Dama hizo un llamado a los gestores sociales del país, para que “definan un objetivo de trabajo social que sea positivo, con sentido de comunidad, como punto de partida, y a poner en escena el rol que ejercemos las primeras damas para liderar una gran causa”.