Anulada elección de Aída Merlano como senadora

Loterias

Loterías del 15 de mayo en Colombia:

Baloto 03 17 25 39 42 04

Revancha 14 22 23 31 38 09

Meta 7634 – Serie 076

Valle 2866 – Serie 162

DORADO

Mañana 2246 – Tarde 0223

CULONA:

0179

ASTRO SOL

8867 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

6986 – Signo Aries

PIJAO:

9184

PAISITA:

Día 7517 – Noche 3029

CHONTICO:

Día 6552 – Noche 3869

CAFETERITO:

Tarde 0682 – Noche 3143

SINUANO:

Día 3412 – Noche 4417

CASH THREE:

Día 185 – Noche 948

PLAY FOUR:

Día 6570 – Noche 5440

SAMAN:

9178

CARIBEÑA:

Día 7364 – Noche 9325

WIN FOUR:

4587

EVENING:

8175

MOTILÓN:

Tarde 6925 – Noche 1194

LA FANTÁSTICA:

Día 8627 – Noche

ANTIOQUEÑITA

Día 5893 – Tarde 6510