Consejo de Estado devuelve provisionalmente a Antanas Mockus la curul en el Senado

–Como consecuencia de una acción de tutela interpuesta por el exministro Humberto de la Calle Lombana, en calidad de apoderado, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la decisión de despojar a Antanas Mockus de la curul en el Senado de la República.

En fallo de primera instancia el Consejo de Estado aceptó la medida cautelar a favor de Mockus, mientras adopta una decisión de fondo.

En otros términos, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del fallo por medio del cual se declaró la nulidad de la elección del senador Antanas Mockus.

«Sin entrar a examinar de fondo el caso, la Sección Primera del alto tribunal determinó que, ante la existencia de un juicio diferente frente a un mismo hecho, el juez de tutela debe determinar si al dirigente político se le violó o no el derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa», indicó el Consejo de Estado en un comunicado, el cual agrega:

«Esto obedece a que en el fallo de pérdida de investidura se consideró que el demandado no incurrió en la inhabilidad consistente en no celebrar contratos con entidades estatales durante los seis meses previos a la elección, mientras que en la demanda de nulidad se concluyó que sí incurrió en la inhabilidad. En la tutela, dice la providencia, se debe examinar si existió o no un doble juicio frente a estos hechos».

Y concluye: «Esta decisión implica que el fallo que decretó la nulidad de la elección del congresista se mantendrá suspendido mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela».

En la tutela, el apoderado de Mockus consideró que se violaron a su cliente varios derechos fundamentales, como el debido proceso, el derecho a elegir y ser elegido y no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Como se recuerda el pasado 11 de abril, la sección quinta del Consejo de Estado decidió anular la elección de Mockus al considerar que había violado el régimen de inhabilidades, argumentando que seis meses antes de las elecciones, la fundación Corpovisionarios, de la que era presidente, había suscrito contratos con la Gobernación de Cundinamarca.