Representantes de Guaidó y Maduro viajan a Noruega en busca de diálogo

–Miembros del gobierno en disputa y representantes de la presidencia interina de Venezuela que lidera Juan Guaidó están en Noruega para sostener conversaciones, en la búsqueda de una resolución de la crisis política en el país sudamericano.

Diputados de la AN dijeron el miércoles que miembros de alto rango de ambas partes participarán en las discusiones en Oslo.

Los miembros de la Asamblea Nacional hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones, que describieron como «exploratorias».

Un funcionario dijo que las delegaciones de ambas partes viajaron después de recibir invitaciones separadas de un grupo de noruegos.

Maduro, no hizo comentarios directos sobre las conversaciones en declaraciones televisadas el miércoles. Pero dijo que el ministro de Información, Jorge Rodríguez, estaba en una misión «muy importante» fuera de Venezuela, reseña The Associated Press.

Guaidó tampoco habló directamente de este hecho, pero en su cuenta en Twitter dijo el miércoles que además de las existentes, «otras iniciativas» buscan una solución a la crisis.

Reiteramos:

Grupo de Contacto, Canadá, Reino Unido, Noruega, Grupo de Lima, ademas de otras iniciativas, nos apoyan para lograr una solución a la crisis. Para los venezolanos la ruta es clara y la mantenemos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. pic.twitter.com/DJTiVsXGbg — Juan Guaidó (@jguaido) May 15, 2019

Según fuentes citadas por Reuters que pidieron el anonimato, el ministro venezolano Jorge Rodríguez y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, ambos del PSUV, el partido oficialista venezolano, viajaron a Oslo ante el ofrecimiento del gobierno de Noruega de actuar como facilitador para un eventual acercamiento.

Por parte de la oposición, habrían viajado a Europa los asesores Gerardo Blyde y Fernando Martínez, junto al segundo vicepresidente del Congreso, Stalin González, coincidieron las fuentes.

Las partes no se han reunido todavía y los encuentros han sido por separado con los representantes de Noruega, apuntó una de las fuentes sin agregar más detalles de la agenda, informa Reuters, señalando que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

En Caracas el país nórdico no tiene sede diplomática y la embajada noruega en Bogotá tampoco respondió a una solicitud dice la agencia noticiosa.

«El esfuerzo debe protegerse, tiene seriedad y apoyo», dijo una de las fuentes de la oposición a Reuters. Esa fuente dijo que cree que las gestiones apuntan hacia una salida electoral a la crisis política.

Según las fuentes, la iniciativa de Oslo se produjo después de varios meses de esfuerzos.

Hasta ahora el diálogo estaba fuera de las opciones para poner fin a la crisis. Entre el 2016 y el 2018 en Venezuela se impulsaron varias iniciativas de este tipo con apoyo internacional, que culminaron en acusaciones mutuas del gobierno y la oposición de que no se cumplieron los acuerdos. (Información Voz de América).