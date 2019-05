Así reaccionaron los congresistas sobre el caso Santrich y la renuncia del Fiscal General

–Senadores de las diferentes bancadas se pronunciaron sobre la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar y dejar en libertad al exsubversivo desmovilizado de las Farc, Seuxis Paucias Hernández, Jesús Santrich, y la renuncia del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente del Congreso, senador Ernesto Macías Tovar, quien al respecto dijo: «Rechazo rotundamente la decisión de la JEP de liberar a Santrich y negar su extradición a Estados Unidos. Es funesto para el país evitar la extradición de un narcotraficante que el país vio como siguió delinquiendo después de firmado el acuerdo de paz con las Farc».

Por su parte, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, expresó: «El Centro Democrático deplora que la JEP impida la extradición de Jesús Santrich, no obstante las pruebas sobre delitos de narcotráfico cometidos con posterioridad a la firma de los Acuerdos de La Habana. Estos acuerdos crearon un cogobierno con el narcotráfico que imposibilita al Ejecutivo para combatirlo. Y de allí se deriva la crisis de orden público que en nombre de la equivocada paz trataron de ocultar quienes hoy son críticos del Gobierno».

A lo anterior agregó que «tanto la sentencia como los acertados salvamentos de voto demuestran una profunda crisis institucional, quizá sin antecedentes en los últimos 60 años; crisis, de destrucción institucional, que debe resolverse de fondo porque de lo contrario se pone en riesgo la recuperación de la economía y del tejido social en que está empeñado el Gobierno Nacional».

La segunda vicepresidenta del Senado, Angélica Lozano, Partido Verde, precisó: «El Fiscal hace show porque la JEP no toma ‘x’ decisión, pero el Fiscal no le dio las pruebas a la JEP para decidir, exigía que fallara a ciegas, sin pruebas. Después del fallo, el Fiscal publica pruebas en redes y medios… no se las dio a tiempo a la JEP».

En nombre del Partido Conservador se pronunció su presidente, el exsenador Omar Yepes Alzate, quien dijo: «El Partido Conservador Colombiano rechaza, por ser improcedente y contraria a la evidencia, la decisión adoptada por la Sección de Revisión de la Justicia Especial para la Paz de impedir la extradición del exguerrillero de las Farc Jesús Santrich a los Estados Unidos de Norteamérica».

Sobre la renuncia del Fiscal, afirmó: «Conociendo la actividad desarrollada por el doctor Néstor Humberto Martínez Neira al frente de la Fiscalía General de la Nación, el Partido Conservador lamenta su retiro y pone de relieve su vocación de servicio y los resultados obtenidos durante su permanencia para la consolidación del Estado Social de Derecho».

Otras reacciones

Por otra parte, el senador liberal Guillermo García Realpe manifestó: «No podemos decir que se cayó la institucionalidad del país. Pedimos que los jueces sigan operando justicia. Que el Ejecutivo se dedique a tomar las decisiones de interés nacional del día a día. Además, tenemos un balance pésimo en la agenda legislativa y no le estamos dando solución a los problemas nacionales. Hay que dejar a un lado la confrontación política, que no es constructiva. Acá está imperando la ideología de un partido».

Respecto al tema, el senador Roy Barreras, Partido de la U, precisó: «Los acuerdos firmados en La Habana comprometen al Estado para que sea una paz estable y duradera. La JEP ha tomado situaciones complejas. Demuestra que está funcionando y solo esa institución podrá ofrecerle a las victimas la verdad que le fue negada durante medio siglo y la justicia que se exige para todos los miembros del Estado. La JEP brindará sanción, verdad y garantías de no repetición si la dejamos avanzar con una ley estatutaria que la fortalezca».

Así mismo, el senador Roosvelt Rodríguez, del Partido de la U, subrayó: «Respetamos la decisión del Fiscal General de la Nación de renunciar a su cargo. Llamamos a los colombianos a que se respeten las decisiones de la JEP».

El senador Rodrigo Lara Restrepo, de Cambio radical, consideró: «Esta situación no debe aprovecharse para generar un caos institucional y dar paso a una reforma institucional. Creo que existían caminos para evitar la libertad de Jesús Santrich. La extradición se debe mantener incólume y no se debe ver afectada para combatir el crimen», dijo.

El senador Gustavo Petro, Colombia Humana, escribió en su cuenta de Twitter: «Es una excelente noticia que un corrupto se vaya y ojalá Duque y la Corte Suprema no nos pongan otro corrupto. Se va el fiscal de Odebrecht/Sarmiento. Terrible historia escribió en la historia de las instituciones de la Justicia».

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, aseveró: «Es una mentira descarada que la JEP se esté convirtiendo en un mecanismo para la no extradición en Colombia. Estamos ante un hecho que se inscribe en la legalidad, la Constitución y la autonomía de una institución de justicia como la JEP y considero que ese ejercicio de la autonomía judicial no debería constituir como una actitud desafiante, tal como lo ha hecho el exfiscal general para eludir su responsabilidad en numerosos escándalos por los que tarde o temprano tendrá que responder al país y a la justicia. En tercer lugar no estoy de acuerdo con la estrategia del Centro Democrático para crear una crisis institucional para la demolición de las cortes».

En similar sentido se pronunció la senadora Victoria Sandino, de las Farc, quien dijo: «Tenemos que celebrar la gran noticia de la determinación de la JEP frente al caso Santrich. Reiteramos que queda demostrada la inocencia de Santrich a pesar de la presión por parte de la Fiscalía, cuya reacción es preocupante. Consideramos que se está generando una crisis para eludir las investigaciones en los que se encuentra involucrado el exfiscal. Llamamos al cumplimiento de la sentencia y convocamos a la sociedad colombiana y a quienes anhelamos la Paz para que cerremos esta oleada de estigmatización y asesinato a líderes y lideresas sociales». (Información Prensa Senado).