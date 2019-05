“Debemos cuidar más el medio ambiente, no al plástico“: senador Édgar Palacio Mizrahi

Ante la contundente evidencia de la incontrolable contaminación que viene afectando de manera considerable el ecosistema del país y del mundo por el uso indiscriminado de elementos elaborados con plástico, el senador Edgar Palacio Mizrahi (Partido Colombia Justa y Libres), promueve una audiencia pública para tratar el tema y buscar futuras soluciones.



“Tenemos que ser más conscientes de nuestra actitud frente al deterioro que viene sufriendo en materia ambiental el territorio nacional por las malas prácticas y encaminar a las nuevas generaciones en la protección y cuidado del medio ambiente y en particular por el uso y disposición final del plástico, elemento que no es biodegradable”, señaló el senador Palacio Mizrahi, agregando que otros senadores han coincidido en analizar la problemática y gestionar en conjunto reglamentar su uso y la manera más apropiada de su disposición final para no seguir afectando los cuerpos de agua como en las zonas rurales y urbanas.

Indicó además que en la iniciativa se han unido los senadores Richard Aguilar (Cambio Radical) y Ciro Ramírez (Centro Democrático), quienes también se han manifestado altamente preocupados por los daños irreparables que vienen ocasionando los elementos plástico en la fauna silvestre y en los mares y ríos, donde se ha comprobado constantemente la muerte de miles de especies por dichos elementos.

Agregó que estudios recientes de diversas universidades y organismos de protección del medio ambiente han señalado que en los últimos 30 años se han producido cerca de nueve billones de toneladas de plástico de las cuales siete billones ya no han sido reutilizados ni destruido y se han convertido en basura, mientras el efecto en los ríos y océanos es también preocupante al detectarsen islas de envases plásticos en mares de varias zonas del planeta y en el caso de Colombia , llegan a nuestros mares a través de los ríos contaminados con aguas negras que arrastran dichos elementos, deteriorando fauna y flora como a las comunidades.

En el caso concreto de Colombia, el senador del departamento de Atlántico agregó que es muy preocupante al conocer el último informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, donde afirma que cerca de la mitad de los ecosistemas en nuestro país se encuentran en estado crítico o en peligro por la alta contaminación de los afluentes, tierras y aire. Señala así mismo que de las 1.853 especies de plantas evaluadas, 665 (36%) extán amenazadas de extinción, mientras que de 284 especies de animales terrestres evaluados, 41 están en peligro crítico, 112 amenazadas y 131 son vulnerables. ?

Dichas afectaciones como otras que se originan del plástico, se expondrán en la audiencia pública que se cumplirá el próximo viernes 24 de mayo en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, a partir de las 8:00 a.m., para buscar una reglamentación que permitiría la reducción del uso del plástico como una medida urgente de asumir y frenar la contaminación que se viene ocasionando por este elemento derivado del petróleo, señaló el senador de Colombia Justa y Libres.

(Prensa s. Édgar Palacio Mizrahi).