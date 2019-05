El colombiano Fernando Gaviria abandonó el Giro de Italia

–Como consecuencia de una dolencia en una rodilla, el pedalista colombiano Fernando Gaviria abandono este viernes el Giro de Italia. Tomó la partida de la séptima etapa, pero pocos kilómetros adelante se bajó de su bicicleta para decirle Adios a la importante prueba.

El retiro de Gaviria, al servicio del equipo UAE Emirates, lo confirmó la organización del Giro en su cuenta en Twitter:

A su turno, la dirección del equipo de Gaviria confirmó las causas por las cuales Gaviria abandono el Giro:

«Después de una fuerte primera semana, @ FndoGaviria se ha visto obligado a abandonar la carrera debido al dolor en su rodilla izquierda, que ha tenido durante los últimos días. ¡Ánimo Fernando!».

After a strong first week, @FndoGaviria ?? has been forced to quit the race due to pain in his left knee which he's had for the last few days.

Ánimo Fernando! #Giro ?? pic.twitter.com/3UsZS85nE7

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) May 17, 2019