Master 1000 de Roma: colombianos Cabal y Farah clasifican a semifinales

Los tenistas colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, avanzaron a la semifinal de dobles del Master 1000 de Roma, este viernes, con parciales 7-6 (2), 4-6 y 16-14 derrotando a la pareja de dobles conformada por los hermanos Bryan.

El juego duró 1 hora y 44 minutos; la pareja colombiana salvó en 3 oportunidades el match point y con ello se clasificó a las semifinales del torneo.

Para el próximo juego, los colombianos enfrentarán a los ganadores del duelo entre el polaco Lukasz Kubot / el brasilero Marcelo Melo y el finlandés Henri Kontinen y el australiano John Peers.

One of the best gets you'll see all year…#ibi19 @juanscabal @RobertFarah_ pic.twitter.com/bbfFWmMne4

— Tennis TV (@TennisTV) 17 de mayo de 2019