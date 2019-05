“Sector solidario requiere una profunda administración del riesgo”: Superintendente

Loterias

Loterías del 16 de mayo en Colombia:

Bogotá 2767 – Serie 397

Quindío 3785 – Serie 021

DORADO

Mañana 1313 – Tarde 3736

CULONA:

9815

ASTRO SOL

9331 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

2706 – Signo Tauro

PIJAO:

5529

PAISITA:

Día 6212 – Noche 8023

CHONTICO:

Día 5295 – Noche 2023

CAFETERITO:

Tarde 2429 – Noche 3532

SINUANO:

Día 9192 – Noche 1427

CASH THREE:

Día 272 – Noche 484

PLAY FOUR:

Día 9936 – Noche 0924

SAMAN:

5135

CARIBEÑA:

Día 1011 – Noche 4709

WIN FOUR:

0257

EVENING:

1875

MOTILÓN:

Tarde 0869 – Noche 6754

LA FANTÁSTICA:

Día 5393 – Noche 3829

ANTIOQUEÑITA

Día 5912 – Tarde 3513