Trump anuncia expulsión de inmigrantes ilegales: «No se pongan cómodos, se marcharán pronto»

–El presidente Donald Trump notificó este viernes que expulsará de Estados Unidos a todos los inmigrantes ilegales. Por ello les pidió «que no se pongan demasiado cómodos, porque «se marcharán pronto».

Las precisiones las hizo Trump en su cuenta en Twitter:

«Toda la gente que está ingresando ilegalmente a Estados Unidos ahora será expulsada de nuestro país en una fecha posterior en la medida que creamos nuestras fuerzas para sacarlos y en que nuestras leyes son cambiadas», escribió el mandatario.

Y concluyó: «¡Por favor, no se pongan demasiado cómodos, se marcharán pronto!».

All people that are illegally coming into the United States now will be removed from our Country at a later date as we build up our removal forces and as the laws are changed. Please do not make yourselves too comfortable, you will be leaving soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2019