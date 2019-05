Apicultores alertan de la pérdida de cultivos por la falta de abejas

Loterias

Loterías del 19 de mayo en Colombia:

DORADO

Noche 3697

CULONA:

7236

ASTRO LUNA

2702 – Signo Virgo

PIJAO:

8780

PAISITA:

Día 8614 – Noche 6960

CHONTICO:

Día 1403 – Noche 6762

CAFETERITO:

Noche 7697

SINUANO:

Día 1152 – Noche 1131

CASH THREE:

Día 533 – Noche 941

PLAY FOUR:

Día 7863 – Noche 1752

SAMAN:

1236

CARIBEÑA:

Día 7372 – Noche 2105

WIN FOUR:

2099

EVENING:

8986

MOTILÓN:

Tarde 2008 – Noche 9372

LA FANTÁSTICA:

Noche 8024

ANTIOQUEÑITA

Día 9702 – Tarde 2867

RESULTADOS DEL SÁBADO 18 DE MAYO

Baloto 03 04 20 25 37 12

Revancha 13 26 33 35 40 13

Boyacá 4244 – Serie 349

Cauca 6736 – Serie 079