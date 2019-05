Principales empresas tecnológicas de EE.UU. comienzan a cortar los suministros vitales de Huawei

–Las principales empresas tecnológicas de EE.UU., desde fabricantes de chips hasta Google, han congelado el suministro de software y de componentes críticos para Huawei Technologies Co., después de que la Administración Trump incluyera a la compañía china en la ‘lista negra’ del Gobierno.

Los fabricantes de chips, incluidos Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. y Broadcom Inc., han comunicado a sus empleados que no habrá suministros a Huawei hasta nuevo aviso, según han declarado a Bloomberg personas con conocimiento del asunto. Por su parte, Google ha cortado el suministro de hardware y algunos servicios de software al gigante chino de telecomunicaciones, según con otra fuente familiarizada.

«Enormes implicaciones»

Ryan Koontz, analista de Rosenblatt Securities Inc, indica en declaraciones a Bloomberg que Huawei «depende en gran medida» de los semiconductores estadounidenses y «quedaría gravemente paralizado sin el suministro de componentes clave de EE.UU.».

Por otro lado, estima que las medidas de Washington podrían hacer que China «retrase su construcción de red 5G hasta que se levante la prohibición, lo que tendrá un impacto en muchos proveedores de componentes globales».

«El escenario extremo del fallo en la unidad de red de telecomunicaciones de Huawei retrasaría a China muchos años e incluso podría ser visto por parte de China como un acto de guerra», aseveró Koontz, añadiendo que esto «tendría enormes implicaciones en el mercado global de telecomunicaciones».

Las restricciones estadounidenses también suponen un golpe directo a la división de dispositivos móviles de Huawei, pues solo podrá acceder a la versión pública del sistema operativo móvil Android de Google. Tampoco podría ofrecer aplicaciones y servicios, desde Maps y búsqueda hasta Gmail, lo que reduciría severamente la venta de teléfonos inteligentes de Huawei en el extranjero.

Guerra comercial en curso

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden que prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como una amenaza para la seguridad nacional del país; una medida allana el camino para una prohibición total de los productos fabricados por Huawei.

Poco después el Departamento de Comercio de EE.UU. anunció que incluirá a Huawei y a 70 empresas afiliadas en su llamada ‘Lista de Entidades’, lo que impedirá al gigante chino de las telecomunicaciones comprar piezas y componentes a las compañías estadounidenses sin la aprobación del Gobierno estadounidense.

Huawei calificó de «irrazonable» la orden, señalando que las medidas en su contra dejarán a EE.UU. «rezagado en el despliegue del 5G», mientras que «las restricciones no razonables infringirán los derechos de la compañía y plantearán otros problemas legales graves». (Información RT).