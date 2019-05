Capturan a seis presuntos vinculados al carrusel de las pensiones de empresas mineras en Cesar

Loterias

Loterías del 20 de mayo en Colombia:

Cundinamarca 9284 – Serie 006

Tolima 8081 – Serie 011

DORADO

Mañana 3866 – Tarde 7875

CULONA:

4499

ASTRO SOL

1545 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

6533 – Signo Capricornio

PIJAO:

0284

PAISITA:

Día 5411 – Noche 5718

CHONTICO:

Día 1706 – Noche 4988

CAFETERITO:

Tarde 9876 – Noche 2824

SINUANO:

Día 3490 – Noche 5603

CASH THREE:

Día 508 – Noche 338

PLAY FOUR:

Día 4528 – Noche 4616

SAMAN:

3710

CARIBEÑA:

Día 5542 – Noche 9781

WIN FOUR:

4573

EVENING:

9932

MOTILÓN:

Tarde 9118 – Noche 3578

LA FANTÁSTICA:

Día 2502 – Noche 6252

ANTIOQUEÑITA

Día 9677 – Tarde 5224