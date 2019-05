Caso de alias Jesús Santrich a decisión de la Corte Suprema de Justicia

–La jueza 16 de control de garantías de Bogotá decidido enviar el caso del cabecilla de las exFarc alias Jesús Santrich a la Corte Suprema, luego de ser recusada por el abogado de la defensa, argumentando que no era competente para procesarlo teniendo en cuenta que su cliente había recibido credencial de congresista.

Sin embargo, la funcionaria judicial argumentó que los abogados de Santrich no presentaron pruebas que evidencian su calidad de congresista, por lo que señaló que «al no haberse posesionado como representante a la Cámara pues no tendría el fuero constitucional que aduce la defensa”.

No obstante, la jueza determino pedir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolver la impugnación de competencias para juzgar a Santrich en el marco del proceso penal que se le adelanta por cargos relacionados con el tráfico de drogas.

La jueza rechazó la recusación presentada en su contra por la defensa del excomandante guerrillero.

El abogado Eduardo Matías aseguró que la jueza 16 de control de garantías había incurrido en un prejuzgamiento al avocar una medida de aseguramiento en contra del cabecilla de las exFar sin siquiera haber escuchado la petición de la Fiscalía General y los sujetos procesales.

El abogado dijo que la jueza se apresuró.