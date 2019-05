Alejandro Gaviria Uribe es el nuevo Rector de la Universidad de los Andes

El Consejo Superior de la Universidad de los Andes eligió al ingeniero y economista Alejandro Gaviria Uribe como nuevo Rector para un periodo inicial de cuatro años.

Alejandro Gaviria es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad de California, San Diego. El nuevo Rector es profesor asociado de la Universidad de los Andes.

Se venía desempeñando como Director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina. Entre 2012 y 2018 fue Ministro de Salud y Protección Social, luego de liderar durante seis años a la Facultad de Economía de Los Andes como su decano. Fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación y de Fedesarrollo. Además, ha sido investigador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Federación Nacional de Cafeteros y consultor del Banco Mundial.

El nuevo Rector cuenta con una amplia trayectoria como investigador, profesor y funcionario público. En su trabajo como docente ha enseñado en las universidades de Los Andes, Rosario, Javeriana, Nacional de Colombia y California, San Diego. Ha escrito varios libros, ha sido columnista del diario El Espectador y panelista del programa radial Hora 20.

En el año 2005 recibió la Medalla Juan Luis Londoño. En 2009, el premio de periodismo Simón Bolívar al mejor artículo de opinión y, en 2010, el periódico Portafolio lo premió como el mejor profesor de economía y administración del país. El año pasado recibió la Orden de Boyacá, máxima condecoración que el gobierno colombiano concede a sus ciudadanos destacados por los servicios prestados al país.

Entre sus publicaciones se destacan entre otras, el libro del Banco Interamericano de Desarrollo: Asalto al desarrollo: violencia en América Latina, junto con Juan Luis Londoño y Rodrigo Guerrero. Los que suben y los que bajan: educación y movilidad social en Colombia, Who’s In and Who’s Out: Social Exclusion in Latin America con Jere R. Behrman y Miguel Szekely editores. Sus más recientes libros son, Siquiera tenemos las palabras y Hoy es siempre todavía.