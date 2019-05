Este viernes inicia gran jornada de donación de sangre en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, la Red Distrital de Sangre, Servicios de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular y 12 Bancos de Sangre de la ciudad realizan la XXI Jornada Distrital de Donación de Sangre, los días 24, 25 y 26 de mayo de 2019, y así cumplir la meta de 1.725 unidades recolectadas.

Esta nueva jornada de donación tiene como fin suplir las necesidades de sangre de los hospitales y clínicas durante la temporada de vacaciones de mitad de año. Aunque los requerimientos transfusionales son constantes, en algunas temporadas del año se observa disminución en la oferta de donaciones, tal como ocurre en la temporada de vacaciones de mitad de año, debido a los movimientos turísticos propios de la época.

Por lo anterior, es necesario tomar las acciones previas que permitan mantener la suficiencia durante los meses de junio y julio, en procura de una oportuna respuesta a los requerimientos de productos sanguíneos en diferentes servicios como urgencias, unidades de cuidados intensivos, quirúrgicos, pediatría, medicina interna, maternidad, que diariamente necesitan de sangre suficiente para la atención de los pacientes en clínicas y hospitales de la ciudad.

La red de bancos de sangre de Bogotá D.C. está conformada por 16 bancos de sangre y 76 servicios de transfusión; según cifras de la Secretaría Distrital de Salud de enero a diciembre de 2018 se recibieron 281.141 donaciones de sangre y 16.530 donaciones por aféresis, para un total de 297.671 componentes sanguíneos entre glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, lo cual permitió beneficiar por medio de la transfusión sanguínea a 71.753 pacientes en clínicas y hospitales de Bogotá.

En ese mismo periodo, los donantes habituales fueron 103.550 discriminados de la siguiente manera: 94.738 de sangre y 8.812 de aféresis sobre un total de 297,671 que corresponde al 35% de la donación de sangre en Bogotá.

Gracias a la práctica transfusional, diariamente se salvan millones de vidas en el mundo. Es por ello que se deben generar esfuerzos y establecer estrategias que respondan a los principios de acceso, equidad, solidaridad y seguridad para la sangre que reciben los seres humanos.

Las instituciones prestadoras de servicios de salud que más demandan hemocomponentesen el sector privado son: Fundación Cardio Infantil, Hospital Universitario San Ignacio, Instituto Nacional de Cancerología – ESE, y Fundación Hospital de la Misericordia y del sector público: Unidad de Servicios de Salud Occidente Kennedy, El Tunal, Simón Bolívar y Hospital Santa Clara – ESE, por lo que el llamado a los ciudadanos es a participar en la XXI Jornada Distrital de Donación de Sangre, ayudando así a mantener las unidades de sangre suficientes y disponibles en los bancos de sangre de la ciudad para atender la necesidad en las clínicas y hospitales del D.C.

Se tendrán disponibles 22 puestos móviles de atención de donantes y colecta de sangre los días 24, 25 y 26 de mayo de 2019 y se contará con la participación de 12 bancos de sangre que pertenecen a la Red Distrital de Sangre.

Preguntas frecuentes sobre la donación de sangre:

¿Cuánta sangre puede donar cada persona?

450 mililitros, es decir, menos de medio litro de sangre, que equivale al 10% del volumen total de sangre que circula por el cuerpo.

¿De cuánto tiempo debo disponer para donar sangre?

Aproximadamente 40 minutos.

¿Cuál es el tipo de sangre que más se necesita colectar?

Todos los grupos sanguíneos son importantes, sin embargo, el grupo O es siempre el más necesario, porque más del 60% de la población colombiana tiene este grupo sanguíneo.

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

Estar en buenas condiciones de salud, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 Kilos, presentar un documento de identidad, no tener más de tres horas de ayuno, no haber consumido licor en las últimas 24 horas, no tener gripa, no estar en tratamiento con antibióticos, no consumir sustancias psicoactivas, tener una conducta sexual sana y responsable, no haberse realizado en el último año tatuajes ni piercings, si es hombre, no haber donado sangre en los últimos tres (03) meses, si es mujer: No estar embarazada, que no esté en lactancia materna exclusiva, no haber donado sangre en últimos cuatro (04) meses.

¿Qué beneficios recibe una persona que dona sangre?

Renovación de sus células sanguíneas y mejor oxigenación de los tejidos, así como la satisfacción personal por tener la oportunidad de donar sangre a quien lo requiera.

¿Cuántas veces al año se puede donar sangre?

Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. Lo importante es ser donante habitual donando sangre por lo menos 2 veces al año.

Puntos de donación viernes 24 de mayo 2019

BANCO DE SANGRE PUNTO DE ATENCIÓN DE DONANTES DIRECCION FUNDACIÓN KARL LANDSTEINER IN MEMORIAM C.C CENTRO SUBA Cra. 72p 40H-40sur FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA C.C OUTLET FACTORY AV Américas Cra. 65

Puntos de donación sábado 25 de mayo 2019

BANCO DE SANGRE PUNTO DE ATENCIÓN DE DONANTES DIRECCION INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – E.S.E. C.C DIVER PLAZA Transversal 96 # 70 A 85 SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ – HOSPITAL DE SAN JOSÉ C.C TITAN PLAZA Av. Boyacá # 80-94 FUNDACIÓN KARL LANDSTEINER IN MEMORIAM C.C CAFAM FLORESTA Avenida Cra. 68 No. 90 – 88 HEMOLIFE C.C. CENTRO MAYOR Calle 38 A Sur # 34D-51 FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA COLOMBIA PORTAL SUBA Ac 145 CLÍNICA COLSANITAS S.A. – CLÍNICA REINA SOFÍA PARQUE SAN ANDRES Calle 63 59 A 06 HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL PARQUE METRORECREO Calle 69A Sur # 93D-45 HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL ÉXITO BOSA Calle 65 sur # 78 H – 54 FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA C.C OUTLET FACTORY AV Américas Cra. 65

Puntos de donación domingo 26 de mayo 2019

BANCO DE SANGRE PUNTO DE ATENCIÓN DE DONANTES DIRECCION HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL C.C MÍ CENTRO PORVENIR Calle 54 F Sur # 93c – 18 FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA COLOMBIA C.C CIUDAD TUNAL Cra. 19 52 B-15 FUNDACIÓN KARL LANDSTEINER IN MEMORIAM C.C CENTRO SUBA Cl. 145 #91-19 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA C.C CALIMA Av. Calle 19 # 28 – 80 IBCBIS PARQUE SIMON BOLIVAR Av. Calle 53 y Av. Esmeralda FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA COLOMBIA PARQUE EL TUNAL Cra. 19 52 B-15 SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA PARQUE CIUDAD MONTES Calle 10S # 39 – 29 SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA PARQUE TIMIZA Transversal 72 bis 40H-40 sur SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ – HOSPITAL DE SAN JOSÉ PARQUE DALIAS Calle 4 # 54 – 01 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ ESPACIO PÚBLICO N° 24 Carrera 7 # Cl 35 – 36 IBCBIS IGLESIA 20 DE JULIO Carrera 5 # 27 – 16 Sur