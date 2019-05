Exdiputado del Valle Sigifredo López salió ileso de una balacera en Cali

–La Policía de Cali integró un grupo investigativo para esclarecer los hechos que se registraron este martes en la capital del Valle y en los cuales se vio involucrado Sigifredo López, el único sobreviviente de la matanza de diputados ejecutada por las Farc en junio de 2007.

En principio se afirma que se trató de un intento de robo del carro en el cual se movilizaba el exdiputado a la altura de la Biblioteca Departamental, ubicada en la calle 5a con carrera 24.

El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar indicó que López salió de su casa no en el vehículo blindado de su esquema de seguridad, sino en el de su esposa y en un semáforo se acercó un sujeto al parecer para hurtar el vehículo y uno de los escoltas reaccionó produciéndose un intercambio de disparos.

En la balacera resultó herido levemente el escolta, mientras el supuesto delincuente recibió varios impactos.

Sobre el hecho, Andrés Villamizar informó así en su cuenta en Twitter:

1. Sigifredo López se encuentra a salvo y no resultó herido. Su escolta tiene una herida que no reviste peligro.

2. El presunto agresor está herido con varios impactos de bala que le produjo el escolta al reaccionar.

3. Hay un pasajero del sistema MÍO con herida leve ocasionada por un golpe cuando el bus frenó abruptamente.

4. No se puede aún afirmar ni descartar que haya sido un atentado

5. Hay indicios preliminares de que se trataría de un intento de hurto pero eso lo determinará la investigación.

6. Afortunadamente el Dr. Sigifredo está bien. Hacemos votos por la pronta recuperación del escolta y daremos celeridad al esclarecimiento pleno de este hecho.

A su turno, el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana, explicó así los hechos:

Tras los hechos registrados donde resultó ileso el exdiputado Sigifredo López @PoliciaCali tiene un grupo investigativo para esclarecer lo que realmente sucedió en sur de #CaliCo. @SeguridadCali @AlcaldiaDeCali @Region4Policia @PoliciaColombia pic.twitter.com/RtULaT1DKN — BG. Hugo Casas (@PoliciaCali) May 22, 2019