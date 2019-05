Oración de los narcotraficantes

Por: Mauricio Botero Caicedo

Propongo a los narcotraficantes dirigir la siguiente oración a la JEP:

¡Oh Justicia Especial para la Paz altruista y tolerante! En nombre de todos los narcotraficantes del continente les agradecemos el don de la libertad ilimitada. La excarcelación y no extradición de nuestro hermano Jesús Santrich pone en evidencia vuestra infinita compasión!

¡Oh misericordiosa JEP, consuela a los que se encuentran solos y temerosos porque han sido solicitados en extradición y muéstrales vuestra infinita impunidad!

¡Oh benigna y bondadosa Corte, arropa a aquellos que trafican en las selvas inhóspitas y que se ven forzados a viajar en lancha rápidas! ¡Evítales todo sufrimiento mientras que ordenas trasladarlos a un lugar seguro y tranquilo protegido de cualquier malvado intento de captura!

¡Oh JEP caritativa e indulgente, ábrenos el corazón para que podamos ofrecer hospitalidad y recibir a nuestros hermanos mexicanos indistintamente sean del Cartel de Sinaloa o de el de Tijuana!

¡Oh Corte todopoderosa y benévola, no permitan que nos sorprendan por la espalda; no permitan que nos capturen a escondidas; no permitan que nos extraditen a la brava; no permitan que nuestro negocio se marchite!

¡Oh JEP comprensiva y generosa, os damos gracias por toda la alegría, el amor y los dólares que ustedes traen a nuestras vidas!

¡Oh Corte benigna y bondadosa, no nos desampares ni de noche ni de día!

– ¡Amén!