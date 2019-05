‘La Reforma Pensional es fundamental para el país’: Presidente Duque

Tras expresar que “la Reforma Pensional es fundamental para el país”, el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció este jueves en Barranquilla que el Gobierno Nacional la presentará en los próximos meses, y que la misma estará centrada en buscar mayor equidad.

“La Reforma Pensional es fundamental para el país y nosotros hemos dicho -como Gobierno- que la presentaremos o a final del año o a comienzos del año entrante, después de un gran proceso de concertación”, señaló el Mandatario.

Durante la instalación del encuentro anual Business Future of the Americas (BFA), el Jefe de Estado aseguró que con esta reforma no se buscará aumentar la edad de jubilación y anticipó algunas de sus bases.

“La base (de la Reforma Pensional) es no aumentar la edad. Yo siempre lo digo: el problema no está en golpear el sistema de cotizaciones; la solución está, primero, en cobertura y la cobertura va ligada, también, de un mejor entorno empresarial; porque podemos hacer una gran reforma, pero si no estamos formalizando el empleo, no vamos a poder dar fin a esa descompensación que existe”, explicó el Jefe de Estado.

En este sentido, manifestó que “hay que decir con claridad que la mayor cantidad de subsidios se están quedando en la población más rica y se necesita, también, que haya mucha más equidad para que los subsidios vayan a los que verdaderamente lo necesitan”.

Así mismo, resaltó que “hay dos (reformas) adicionales que no necesariamente necesitan leyes. Necesitan una combinación de medidas administrativas que tiene que ver con facilitar el comercio internacional”.

Colombia sigue siendo foco de inversión

En su intervención, en el evento organizado por las Cámaras Americanas de Comercio (Amcham), también reiteró que Colombia se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de inversión extranjera en la región.

Al destacar los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional para impulsar la inversión en Colombia, el Jefe de Estado resaltó los beneficios que se entregan a través de la Ley de Financiamiento, como la reducción de la tasa nominal de renta, el descuento del 100% del IVA para los bienes de capital y el descuento de hasta el 50% del ICA, entre muchos más.

Agregó que Colombia no ha sido un país que discrimine ninguna fuente de inversión. “Colombia no ha sido un país reacio a ninguna fuente de inversión. Colombia no le dice a ningún país: ‘usted no invierta acá’. No. La inversión en Colombia está abierta”.

Durante el Business Future of the Americas, evento que agrupa a más de 300 empresarios, se abordan temas como la integración regional, el emprendimiento, la transparencia y la competitividad, así como la situación de Venezuela.

Varios de los empresarios, que se dan cita en el Business Future of the Americas organizado por AmCham Colombia, participarán, además, en la rueda de negocios que tendrá lugar en el Hotel Hilton Gardenn Inn.