Procuraduría pidió suspender instalación de estación radioelétrica en el Parque Vecinal Chicó Norte II

Loterias

Loterías del 22 de mayo en Colombia:

Baloto 09 16 20 28 37 05

Revancha 03 18 24 34 36 04

Meta 1545 – Serie 056

Manizales 2314 – Serie 085

Valle 5241 – Serie 114

DORADO

Mañana 9526 – Tarde 6591

CULONA:

9354

ASTRO SOL

2479 – Signo Libra

ASTRO LUNA

1919 – Signo Leo

PIJAO:

4659

PAISITA:

Día 1763 – Noche 9352

CHONTICO:

Día 6434 – Noche 5317

CAFETERITO:

Tarde 6961 – Noche 6943

SINUANO:

Día 2050 – Noche 2656

CASH THREE:

Día 785 – Noche 444

PLAY FOUR:

Día 2872 – Noche 8333

SAMAN:

0690

CARIBEÑA:

Día 4329 – Noche 1152

WIN FOUR:

9716

EVENING:

9775

MOTILÓN:

Tarde 6329 – Noche 0596

LA FANTÁSTICA:

Día 4826 – Noche 7419

ANTIOQUEÑITA

Día 2089 – Tarde 0657