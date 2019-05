Buque hospital de EE.UU asistirá a venezolanos en Colombia y otros países de Latinoamérica

— El barco hospital USNS Comfort regresará a más de una decena de países del Caribe y Latinoamérica a mediados de junio para prestar atención médica durante cinco meses a personas afectadas por la crisis humanitaria de Venezuela, anunció este jueves el Comando Sur de Estados Unidos.

El Comando Sur anunció los puertos que los equipos médicos del Comfort visitarán en esta nueva gira de asistencia.

Será el séptimo despliegue del buque hospital en la región desde 2007.

«Este despliegue responde de manera directa a la crisis provocada por el régimen de (Nicolás) Maduro», dijo el Almirante Craig Faller, líder del Comando Sur. “Estamos comprometidos a encontrar maneras de apoyar al pueblo venezolano y a nuestros socios regionales”, expresó en un comunicado de prensa.

Nations announced for #USNSComfort mission to #LatinAmerica & #Caribbean. The hospital ship will visit Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Grenada, Haiti, Jamaica, Panama, Saint Lucia, St. Kitts & Nevis, & Trinidad & Tobago. #EnduringPromise https://t.co/Tt658booAA

— U.S. Southern Command (@Southcom) May 23, 2019