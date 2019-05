Distrito preocupado por indices de accidentalidad de taxis nocturnos en Bogotá

La siniestralidad en el segmento de taxis ha mostrado disminuciones importantes en los últimos años. En 2018, la reducción de muertes por eventos viales fue de 42%, al pasar de 52 fatalidades en 2017 a 30. Estos avances demuestran el compromiso del gremio de taxistas con la seguridad vial y la protección de la vida en las vías.

Sin embargo, la concentración de los siniestros fatales en el horario nocturno preocupa al Distrito. En los últimos cuatro años, el 65% de las muertes en eventos que involucraron taxis se registró en la noche, especialmente después de las 12:00 a.m., con un pico identificado en la madrugada del domingo, de 2:00 a.m. a 4:00 a.m.

“Queremos que los bogotanos tengan acceso a un servicio de taxi de calidad y seguro, por lo que hacemos un llamado a las empresas y a los conductores de estos vehículos para que en su labor diaria velen por la seguridad de todos los usuarios del sistema de movilidad. Aunque hemos logrado avanzar en la materia, estamos seguros de que la siniestralidad con taxis puede reducir aún más. Nos preocupa el fenómeno que se registra en la ciudad en la noche, especialmente en la madrugada del domingo. En este horario, los conductores tienden a exceder los límites de velocidad al haber una menor cantidad de vehículos es las vías. Hacemos un llamado a los taxistas para que en la noche mantengan velocidades seguras y presten mayor atención ante las eventualidades en sus trayectos”, dijo Juan Pablo Bocarejo, Secretario Distrital de Movilidad.

De acuerdo con un estudio de percepción de riesgo vial adelantado por el Distrito en 2018, el 74% de los bogotanos considera que los taxis frecuentemente sobrepasan el límite de velocidad. Por su parte, 4 de cada 10 personas piensan que es poco seguro movilizarse en taxi, en materia de seguridad vial.

“El compromiso de los taxistas por preservar la vida en las vías es fundamental para reducir los índices de siniestralidad en la ciudad y mejorar la percepción que tienen entre los ciudadanos. Esta es una invitación para que los conductores reconozcan la responsabilidad que tienen tras el volante y respeten las normas de tránsito”, ratificó el Secretario Distrital de Movilidad.

Este año, la Policía de Tránsito de Bogotá ha impuesto más de 1.950 comparendos a taxistas por conductas riesgosas, mientras que 333 taxistas han sido multados por no respetar semáforos en rojo o señales de Pare.

Peatones, motociclistas y ciclistas, las principales víctimas en siniestros con taxis

Las cifras en materia de siniestralidad en interacciones con taxi dan cuenta de la exposición de los actores más vulnerables cuando uno de estos vehículos está involucrado en un siniestro. De las 30 víctimas que fallecieron en estos eventos en 2018, 12 eran peatones, 9 ocupantes de motocicleta y 4 ciclistas, para un total de 25 muertes de usuarios vulnerables en siniestros con taxis. Esto representa el 83% de las fatalidades con estos vehículos. El 17% restante (5 muertes) corresponde a ocupantes de taxi.

Este año, con corte al 30 de abril, 5 de las 9 víctimas mortales registradas en siniestros con taxis eran actores vulnerables (56%): 3 ciclistas y 2 peatones. Por su parte, las fatalidades de ocupantes del vehículo fueron 4.

‘Taxi Inteligente’, con mejores resultados en seguridad vial

Esta estrategia de transformación del servicio de taxis en Bogotá denominada Taxi Inteligente, además de ayudar a mejorar la calidad del servicio, ha demostrado ser una alternativa en la reducción del número de siniestros que involucran a estos vehículos. De acuerdo con los indicadores de 2018 del Taxi Inteligente, los vehículos que cuentan con este sistema tuvieron 95% menos choques simples y 52% menos siniestros graves que los taxis que cobran por taxímetro, debido, principalmente, a que las decisiones anticipadas de ruta y tarifa mejoran los patrones de conducción.

Con corte a 13 de mayo de 2019, el Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC) cuenta con más de 232.630 conductores registrados, 11 plataformas habilitadas y más de 573.500 servicios prestados por vehículos inscritos al sistema de Taxi Inteligente en Bogotá, desde su implementación en abril de 2018.