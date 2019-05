Joven se sometió a hipnoterapia por extraña fobia a Michael Jackson

Poppy Johnson, una cantinera londinense de 23 años, todavía mantiene muy vívido el recuerdo de haberse sentido totalmente petrificada cuando vio por primera vez el video de “Thriller” en la televisión.

En aquel momento, Poppy tenía apenas 5 años y nunca imaginó que las imágenes que hicieron icónico el clip de Michael Jackson le fueran a provocar un miedo tan grande que, luego en su adultez, se transformaría en un serio trastorno mental.

La mera mención de Rey del Pop o una de sus canciones comenzó a desencadenar en la joven trastornos relacionados con un cuadro de ansiedad, situación que empeoraba en el ámbito doméstico debido a que sus padres eran grandes admiradores de la estrella.

«Me preocupaba que pensaran que era una tonta o que les fuera complicado entender cómo podría tener una fobia a Michael Jackson. Pero ahora, abrirme me ha dado el coraje de ir a ver a un hipnoterapeuta. He tenido cuatro sesiones hasta ahora, y ya puedo sentir que el miedo se está yendo», dijo.

Poppy explica que se vio acosada por las escenas de Thriller, especialmente aquella en la que la cara del Rey del Pop se transforma en la de un hombre lobo. «A partir de entonces, tenía flashbacks de ese momento en particular”, contó.

Sus padres nunca supieron sobre su enfermedad ni el efecto que tenía al ver cualquier asunto relacionado con el artista. La joven asegura que sufría síntomas físicos como sudoración y temblores, y que “incluso verlo fuera del disfraz de Thriller, en la vida cotidiana o en la televisión, me devolvía todo ese miedo”.

«Vivía con la ansiedad constante de verlo, escucharlo o que alguien lo mencionara. Simplemente no podía soportarlo», asegura.

