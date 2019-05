Santiago Cruz lazño su nuevo trabajo “Elementales: El Álbum”

Ya conocimos las primeras 11 canciones que fueron presentadas en dos temporadas audiovisuales, pero cómo lo dice el título, esto apenas comienza, pues hoy Santiago estrena “Elementales: El Álbum” recopilando todas estas grandes canciones y revelando las 4 restantes de la temporada final.

Durante más de dos años, Santiago Cruz estuvo trabajando en ELEMENTALES, el proyecto más importante en su carrera musical, en el que recopiló 12 canciones que él considera son elementales de sus pasados trabajos discográficos, sumándole 3 canciones inéditas. Catorce extraordinarios artistas iberoamericanos acompañaron a Santiago en este proyecto que contó con la producción de tres excepcionales productores musicales.

La temporada final de Elementales comenzó el 17 de mayo con “Baja la Guardia” junto a su contemporáneo Andrés Cepeda, una colaboración muy esperada por los fanáticos de ambos artistas. También lo acompañan en esta temporada el español Leiva en “Paracaídas”, Francisca Valenzuela de Chile en “Pies de Duende Frágil”, la mexicana Fer Casillas en “Nosotros nunca nos diremos adiós” y la también española Rozalén con la canción inédita de esta temporada final, un bolero ranchero psicodélico llamado “Ya veremos”.

La segunda temporada de Elementales empezó a principios de febrero junto a Manuel Medrano y su canción “Cómo Haces”, con un video en el que sorprendieron a los bogotanos con un showcase en vivo en el parque El Virrey. Siguió con “Desde Lejos” con la española Leonor Watling, “Cuando regreses” con la compositora puertorriqueña Kany García, “Estar vivos” junto a su amigo argentino Abel Pintos y terminó con “Barro, Cemento y Sal”, canción inédita junto a la mexicana Silvana Estrada.

En agosto del 2018 Santiago dio inicio a Elementales con La primera temporada, junto a los chicos de Morat con la canción “Una y otra vez”. La siguió Ana Carolina de Brasil y Miranda! de Argentina con “Y Si Te Quedas, Qué?” y “La Memoria de los Sentimientos”, respectivamente. Luego el dominicano Vicente García llegó para acompañarlo con “Vida de mis Vidas” y dio fin a esta primera temporada con la canción inédita “Nadie es Dueño de Nadie”, que Santiago se guardó sólo para él, sin artista invitado.

Durante esta travesía de 15 canciones, Santiago estuvo acompañado por 3 grandes productores latinoamericanos quienes estuvieron encargados de aportar experiencia, talento y visión a este ambicioso proyecto: Los multipremiados productores Eduardo Cabra (Puerto Rico) y el argentino Cachorro López, además del talentoso colombiano Juan Pablo Vega. Cada uno produjo algunas canciones de este álbum y todos participaron en cada una de las 3 temporadas del proyecto. Refiriéndose a los productores de Elementales, Santiago afirma: “la palabra que me conectó con cada uno de ellos fue RIESGO; cada uno en sus estilo, y cada uno en su método y en su ética de trabajo”.

Así mismo Cruz quiso describir a cada uno de los artistas que lo acompañaron en esta travesía, respeto y admiración para cada uno de ellos y una hermosa lista de adjetivos

individuales:

Morat: Potencia

Ana Carolina: Profundidad

Miranda: Explosión

Vicente García: Cadencia

Manuel Medrano: Contundencia

Leonor Watling: Sensualidad

Kany García: Conexión

Abel Pintos: Sintonía

Silvana Estrada: Raíz

Andrés Cepeda: Inspiración

Leiva: Rock ‘n roll

Francisca Valenzuela: Poder

Fer Casillas: Clase

Rozalén: Corazón

Al ser un proyecto tan profundo, con tanto detalle, con tanto amor, esmero y profesionalismo, Santiago, un hombre de letras y música, nos deja este bello escrito en donde plasma lo que ha significado en su vida “ELEMENTALES”:

“Elementales se terminó convirtiendo en un homenaje a las canciones, a la fuerza esencial y natural de la canción en su núcleo, lo que posibilita tomar riesgos y llevarlas a otros lugares. Es un cierre y un comienzo a la vez. Me llevo la satisfacción de haber terminado lo que empezó como un sueño. Me llevo el agradecimiento de contar con los productores que me guiaron en este camino, y con los artistas que sumaron su energía y talento para darle nueva vida a esas canciones. Y el orgullo de un repertorio que se va haciendo más sólido con el paso del tiempo.»