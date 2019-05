Theresa May anuncia su renuncia; Brexit sigue en el limbo

–La primera ministra británica Theresa May anunció formalmente este viernes que renunciará como líder del Partido Conservador el próximo viernes 7 de junio, abriendo la puerta al cargo político más importante del Reino Unido.

En un comunicado, May afirmó:»Ha llegado la hora de que sea otro primer ministro el que lidere al país».

La primera ministra dijo haber hecho “todo lo posible” para honrar los resultados del referendo de junio 2016 y llevar a cabo el proceso de retiro de la Unión Europea, conocido como Brexit.

May aseguró que el hecho de no haber sido capaz de ejecutar el Brexit seguirá siendo un asunto que lamentará “profundamente”. Pero afirmó también que la llegada de un nuevo primer ministro es “lo mejor para el país”.

“Pronto dejaré el puesto que ha sido el honor de mi vida”, dijo May con voz quebrada. «Ocupar este puesto ha sido el mayor honor de mi vida. He sido la segunda mujer en ocupar el cargo, pero no seré la última», precisó.

May afirmó su “gratitud enorme y duradera de haber tenido la oportunidad de servir al país que quiero”.

May se mantendrá como primera ministra interina mientras da tiempo al Partido Conservador a poner en marcha una competición por su sucesión que se podría prolongar hasta ocho semanas.