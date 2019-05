Este es el monitor ideal para los fanáticos de los videojuegos

El mercado de los videojuegos es uno de los que más ha podido reinventarse y adaptarse a las demandas del público, incorporando innovaciones y modernizando su oferta de la mano de las nuevas tecnologías. Este segmento del entretenimiento es uno de los que más demanda tiene actualmente, no en vano el youtuber con más seguidores –más de 74 millones de suscriptores- es el sueco Felix Kjellberg, conocido como PewDiePie, quien se hizo famoso jugando videojuegos y comentándolos.

Pensando en esos videojuegos cada vez más sofisticados y en las demandas

de los gamers, Samsung creó monitores cuyo diseño y tecnología son

especializados para juegos de próxima generación.

La pantalla adecuada para gamers

Escoger el mejor monitor para jugar es

una de las tareas más complicadas a

las que debe enfrentarse un usuario,

pues aunque todos las pantallas valen

para jugar, no todas son adecuadas

para disfrutar de los videojuegos de la

mejor forma posible. El nuevo CRG9

de 49 pulgadas de Samsung, que ganó

el premio CES Best of Innovation, es el

primer monitor para juegos ultra ancho

con una relación de aspecto de 32:9

incluye una gama de tecnologías de

vanguardia que posibilitan experiencias de juego más divertidas e inmersivas.

Su pantalla QHD Dual es equivalente en tamaño a dos monitores de 27 pulgadas y

ofrece una experiencia multitarea más enfocada y flexible, sin la distracción del

marco que divide las configuraciones de dos monitores. Con una curvatura de

pantalla de 1800 mm, el panel del monitor rodea su campo visual, sumergiéndolo

completamente en el juego.

La compatibilidad con HDR10 permite que este monitor ofrezca niveles de negro

más profundos, con un brillo máximo de 1000 nits. Así mismo, la adición de la

tecnología QLED de Samsung permite una reproducción de color excepcional,

expresando el 95% del espacio de color. Esto significa que los colores son más

puros, más brillantes y realistas.

El monitor CRG9 posee múltiples modos de juego le permiten optimizar

configuraciones, como la relación de contraste, la definición y el color, según el tipo

de juego que esté jugando. Al cambiar al modo de Bajo retraso de entrada se

obtienen tiempos de respuesta aún más rápidos, y permite acertar a sus enemigos

con mayor precisión con el Punto de mira virtual en pantalla.