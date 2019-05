‘Colombia y Perú están enfrentando la peor crisis migratoria que haya vivido América Latina en su historia reciente’: Duque

El Presidente Iván Duque aseguró este lunes, al final de la reunión bilateral que sostuvo en Lima con su homólogo peruano, Martín Vizcarra, que “Colombia y Perú están enfrentando la peor crisis migratoria que haya vivido América Latina en su historia reciente”, al referirse a la salida masiva de ciudadanos de Venezuela, por causa de la situación política, económica y social que padece ese país.

Desde la Casa de Pizarro, sede presidencial del Gobierno de Perú, el Jefe de Estado manifestó que las dos naciones han tenido que afrontar la llegada de venezolanos: Colombia, con más de un millón de migrantes, y Perú, con más de 700 mil. “Si no hay una recuperación institucional de Venezuela y si no hay una transición que empiece por la salida del dictador, será muy difícil que este fenómeno no se siga incrementando”, advirtió.

Por su parte, el Presidente de Perú, Martín Vizcarra, indicó que “en el contexto internacional no se ha ponderado el efecto real de la migración venezolana que recibe Colombia y que recibe Perú, como también los otros países de la región”.

“Esta migración, que está por el orden de los tres millones, es una migración que supera largamente cualquier otro proceso migratorio que se haya dado a nivel mundial y, sin embargo, la comunidad internacional no ha ponderado esa circunstancia”, sostuvo.

Los dos mandatarios coincidieron en la necesidad de que la comunidad internacional busque alternativas de solución a la crisis de Venezuela y se logre el restablecimiento del orden institucional en ese país.

En este sentido, el Presidente Duque recalcó que, al lado de su homólogo peruano, siempre ha participado activamente en “todos los foros multilaterales” para buscar la defensa de la democracia en Venezuela.

Reiteró que “necesitamos que todos nos unamos para respaldar a la Asamblea Nacional y al Presidente Juan Guaidó, y que llegue la dictadura a su final en Venezuela”, porque “la única solución viable para la reconstrucción institucional de Venezuela empieza con el fin de la dictadura y la salida de Nicolás Maduro”.

El Presidente Vizcarra, entre tanto, recordó que desde enero de este año muchos consideraron “ilegítimo” el régimen de Maduro, e instó a “encontrar una solución, tanto desde el análisis propio de la situación en que se encuentran los hermanos venezolanos en su país, como también de la situación en que se encuentran los países que han recibido la migración venezolana, en cantidades que superan los cientos de miles de personas”.

“Tenemos que hacer esfuerzos para que este país retorne al cauce demócrata. Lo hemos dicho, en la reunión bilateral; lo hemos dicho ayer en la reunión de la Comunidad Andina, y lo diremos en cuanto foro haya, para lograr ese objetivo en el menor tiempo posible”, concluyó el Jefe de Estado de Perú.