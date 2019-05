Rusia y Cuba respaldan negociaciones de Venezuela en Oslo

–El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró este lunes que Moscú esta listo para jugar un papel en las conversaciones entre el gobierno en disputa de Venezuela y el gobierno interino que lidera Juan Guaidó en Oslo, Noruega, si los participantes consideraban que era útil.

De igual manera, Cuba expresó su apoyo a todo proceso de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, siempre y cuando, promueva «unos acuerdos absolutamente soberanos» entre los venezolanos para solucionar la crisis en el país sudamericano.

Noruega informó el sábado que representantes del gobierno y la oposición de Venezuela regresarían a Oslo después de una ronda inicial de conversaciones preliminares sobre cómo abordar la crisis política del país.

Rusia, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que agradecía el hecho de que las conversaciones continuaran, pero advirtió contra cualquier poder externo que intentara imponer ultimátums sobre el liderazgo venezolano.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez fue quien señaló durante una rueda de prensa con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que “Cuba apoyará cualquier iniciativa dirigida a promover el diálogo respetuoso basado en la igualdad soberana, con estricto apego a los principios del derecho internacional, en particular el no uso, ni la amenaza del uso de la fuerza, la no injerencia y la no intervención en los asuntos internos de los Estados”.

El canciller cubano agregó que, en este sentido, La Habana alentará “todo proceso de diálogo que tome en cuenta los intereses del pueblo de Venezuela con participación del Gobierno bolivariano y chavista en la dirección de alcanzar soluciones y acuerdos absolutamente soberanos y entre los venezolanos”.

“De manera, que puedo decir que cualquier iniciativa de esta naturaleza será seguida con esperanza por nuestra parte”, enfatizó Rodríguez. (Información Voz de América).