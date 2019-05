Transmilenio pagaría hasta $12 mil millones anuales en impuestos por la nueva flota

La concejal Mafe Rojas reveló que con el nuevo esquema de renovación de la flota de los 1.440 buses del componente trocal que llegarán próximamente a Bogotá, la empresa Transmilenio S.A. podría llegar a pagar hasta $12 mil millones anuales en impuestos por estos nuevos buses.

Según explicó la concejal del Partido Alianza Verde el esquema usado tradicionalmente el impuesto por la propiedad de los buses lo pagaba el privado, pero con la polémica licitación de Transmilenio la propiedad de los buses pasará de los proveedores a Transmilenio, el cual concesiona la flota a los operadores, pero la propiedad como tal queda en manos de Transmilenio, por lo tanto es quien debe cancelar la carga tributaria y no el privado.

“Como si no fuera suficiente el déficit de los $575 mil millones que alcanzó el sistema en 2108, ahora Transmilenio deberá asumir esa carga tributaria que se le quita a los operadores con la licitación que desde el inicio cuestioné porque casi la mitad de la flota que llegará a Bogotá es de tecnología obsoleta en buena parte del mundo”, expresó la concejal Rojas.

Así mismo señaló que, aunque la intención de dividir operador y proveedor parecía una buena iniciativa para restar poder a los privados, los resultados no fueron los esperados. Se crearon consorcios operadores y otros proveedores, que en la práctica tenían los mismos socios, en otras palabras, eran la misma empresa dividida en dos. “Al final terminamos con la misma relación de poder, pero ahora es Transmilenio quien pagará los impuestos de propiedad de la flota de más de 1.400 buses”

Otro de los cuestionamientos que hizo la cabildante a este proceso de renovación de la flota es que el nuevo esquema hace necesarios movimientos de capital que antes no eran requeridos a través de distintas entidades financieras, esto no tendría mayor problema a no ser por el impuesto del 4 X 1000.

Según aclaró la concejal, el esquema de financiación adoptado para este proceso que es el de vigencias futuras, permite que los dineros hagan un ciclo desde la fiducia central del SITP hacia Transmilenio y posteriormente hacia el proveedor de la flota. Cada uno de esos movimientos generará para este caso un cobro tributario a través del cuatro por mil. Es importante recalcar que, en el esquema actual en operación, solo se paga una vez este impuesto ¿Quién va a asumir la carga de pagar dos veces?

Finalmente señaló que la fase I y II del sistema Transmilenio es el negocio de transporte público más rentable del país, con ganancias que sobrepasan el 18% anual. Aun así, con el nuevo esquema se les quitarán cargas tributarias que asumirá Transmilenio. Todavía no es claro como impactarán los nuevos contratos a la tarifa técnica del sistema, se espera que ya que no llegarán buses con tecnologías realmente limpias, haya una baja significativa en la tarifa técnica que ayude a reducir el multimillonario déficit de sistema de transporte masivo.