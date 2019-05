Habilitados nuevos puntos de pedagogía en movilidad en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá sigue trabajando por brindarle a la ciudadanía un servicio oportuno en sus diligencias. El SuperCADE de Movilidad ya no será el único punto de atención para realizar los cursos de pedagogía que les permite a los ciudadanos obtener un descuento sobre la tarifa de la infracción por no cumplir las normas de tránsito.

Por lo tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad habilita sus seis puntos de atención en la ciudad, con capacidad para atender a más de 92 mil ciudadanos al mes, para que tomen los cursos de pedagogía.

Puntos de atención para realizar cursos de pedagogía

SuperCADE Movilidad

Cll. 13 No. 37 – 35

Lunes a viernes 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

12 cursos al día, uno cada hora

Sábados 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

4 cursos al día cada hora.

Sede Administrativa de Paloquemao

Cra. 28 A N. 17 A – 20

Lunes a viernes 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

5 cursos al día cada dos horas

Sábado 9:00 a.m. y 11:00 a.m.

2 cursos al día.

CADE Fontibón(exclusivo para motociclistas)

Diag. 16 N. 104 – 51 Centro Comercial Viva Fontibón

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

4 cursos al día cada dos horas

Tienes que agendar la cita en la Línea 195

Nota: el curso de pedagogía solo lo hace el propietario del vehículo.

SuperCADE Suba

Avenida Calle 145 No. 103B – 90

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m.

3 cursos al día cada dos horas

Sábado 8:00 a.m. y 10:00 a.m.

2 cursos al día.

SuperCADE Américas

Av. Cra. 86 N. 43 – 55 sur

Miércoles y viernes 8:00 a.m. a 12:00 m.

3 cursos al día cada dos horas

SuperCADE 20 de Julio

Cra. 5 A N. 30D – 20 Sur

Lunes, martes y jueves 8:00 a.m. a 12:00 m.

3 cursos al día cada dos horas

Recuerda que todos los trámites y servicios que ofrece la Secretaría Distrital de Movilidad son gratuitos.

Tambien, puedes ingresar a la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y consultar todos los puntos de atención, direcciones y horarios. La Alcaldía de Bogotá recomienda no pagar a terceros por la impresión del volante de pago.