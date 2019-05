Solicitan a la Corte Suprema la captura de ‘Jesús Santrich’ para que rinda indagatoria

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que a través de su Sala Especial de Instrucción ordene la captura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como ‘Jesús Santrich’, para ser escuchado en indagatoria por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

El Ministerio Público formuló la solicitud tras el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la justicia ordinaria, en el que advirtió que Solarte Hernández goza de fuero constitucional luego de que el Consejo de Estado, en las últimas horas, ratificara la investidura de ‘Jesús Santrich’ como Representante a la Cámara.

Adicionalmente, la Procuraduría insistirá en el traslado de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía General de la Nación contra Solarte Hernández, por los presuntos actos cometidos después del 1 de diciembre de 2016.

Este miércoles, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación inmediata de Jesús Santrich, esto porque considera que se trata de un aforado constitucional, además argumentó que la Fiscalía General no tenía competencia para capturarlo.

El Alto Tribunal señaló que el ente acusador no podía abrir investigación en contra de Santrich por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico.

De esta manera, la Corte ordenó la libertad inmediata del capturado, debido a que el fallo del Consejo de Estado ratificó que Santrich mantiene su investidura y es congresista electo, razón por la que es la misma Corte Suprema de Justicia la que tenía que adelantar el proceso investigativo.

La decisión señala que: “El fuero no es un privilegio personal sino busca el amparo de la investidura. Si, en el presente caso, el Consejo Nacional Electoral reconoció el nombramiento de SeuxisPaucias Hernández Solarte como congresista y, además, el Consejo de Estado negó la pérdida de tal investidura a pesar de no posesionarse en la fecha indicada (debido a razones ajenas a su voluntad), se desconocería la dignidad del cargo que la persona conlleva al permitir que autoridades diferentes a la Corte Suprema de Justicia puedan investigarlo, juzgarlo o afectarlo con medidas restrictivas de la libertad, sin importar que las conductas que se le atribuyan no tengan relación alguna con las funciones».