Último lanzamiento de ASUS: ZenBook Pro Duo

ASUS anunció hoy ZenBook Pro Duo (UX581), una innovadora notebook que presenta el nuevo ASUS ScreenPad™ Plus, una revolucionaria pantalla táctil secundaria de 14 pulgadas de ancho completo que expande y mejora las capacidades interactivas que ofrece el original ASUS ScreenPad.

ScreenPad Plus ofrece infinitas posibilidades para los creadores de contenido y facilita la multitarea, lo que permite flujos de trabajo que aumentan la productividad. Esta pantalla secundaria se integra a la perfección con la principal, y el software ScreenXpert incluye una amplia selección de aplicaciones, herramientas y utilidades que permiten a los usuarios disfrutar fácilmente de los beneficios de eficiencia de ScreenPad Plus.

Los procesadores Intel® Core™ de novena generación brindan un rendimiento extremo para una creatividad sin esfuerzo, combinados con hasta 32 GB de RAM y una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 2060, con almacenamiento ultrarrápido provisto por un SSD PCIe® 3.0 x4 de 1 TB.

ZenBook Pro Duo cuenta con una impresionante pantalla táctil OLED 4K UHD (3840 x 2160) para imágenes increíbles, un ScreenPad Plus 4K (3840 x 1100) y un panel táctil ASUS NumberPad de doble función. La pantalla es un diseño ASUS NanoEdge de cuatro lados sin marco, con biseles ultradelgados para imágenes envolventes y un factor de forma ultracompacto.

El nuevo color Celestial Blue le da a ZenBook Pro Duo un aire sofisticado de innovación atemporal. También está decorado con una versión asimétrica única del icónico acabado de metal hilado inspirado en Zen: un detalle de diseño intrigante que le da a ZenBook Pro Duo una identidad inconfundible.

También está disponible una variante ultraportátil de 14 pulgadas, ZenBook Duo (UX481), con una pantalla FHD NanoEdge de cuatro lados sin marco y una FHD ScreenPad Plus. Está alimentado por un procesador Intel Core i7 y una GPU GeForce MX250.

Crea lo no creado: productividad máxima

El exclusivo 4K ScreenPad Plus en ZenBook Pro Duo brinda a los usuarios la capacidad de disfrutar de los beneficios de productividad y eficiencia de usar dos pantallas LCD separadas en un solo dispositivo portátil. La pantalla táctil de relación de aspecto de 32:9 de ancho completo y alta resolución se encuentra directamente sobre el teclado de la notebook, lo que brinda un espacio de trabajo visual muy ampliado al tiempo que conserva el factor de forma de la notebook estándar.

ScreenPad Plus puede usarse como cualquier segunda pantalla estándar en Windows para mostrar contenido visual, o los usuarios pueden aprovechar muchas funciones que ahorran tiempo incorporadas en el software de control ScreenXpert para simplificar la administración de ventanas y aplicaciones multipantalla. Estos incluyen controles rápidos y útiles, como App Switcher, ViewMax y App Navigator que permiten interacciones intuitivas y una fácil referencia cruzada entre la pantalla principal y la ScreenPad Plus. El grupo de tareas permite a los usuarios conectarse instantáneamente al modo de trabajo abriendo múltiples tareas con un solo toque.

Los usuarios también pueden arrastrar aplicaciones discretas, barras de herramientas o menús a ScreenPad Plus para reducir el desorden en la pantalla principal y mejorar la eficiencia del trabajo. Los creadores pueden acoplar sus herramientas como vistas previas de video, controles de línea de tiempo, ventanas de código o paneles de mezclador de audio en ScreenPad Plus para optimizar su flujo de trabajo. Las aplicaciones de comunicaciones sociales colocadas en ScreenPad Plus permiten a los usuarios mantenerse actualizados y responder instantáneamente a los mensajes mientras trabajan, sin tener que cambiar de ventana.

Las funciones adaptativas, pioneras en el ScreenPad original, también ofrecen un flujo de trabajo mejorado. ASUS está trabajando con desarrolladores que incluyen Corel® para optimizar las herramientas adaptables de ScreenPad para la máxima productividad. Sin embargo, cualquier aplicación de Windows se puede usar con ScreenPad Plus, sin necesidad de una versión específica habilitada para ScreenPad Plus.

El uso del lápiz óptico incluido o cualquier otro lápiz activo habilita aún otra capa de interactividad para los usuarios con ScreenPad Plus que ofrece una plataforma extraordinariamente estable para escribir o dibujar. Un reposamanos de lujo incluido en el paquete realza aún más el diseño del teclado basculante ErgoLift para la experiencia de dibujo o escritura más cómoda de la historia.

ZenBook Pro Duo presenta la última versión de ASUS NumberPad, un teclado numérico iluminado por LED integrado en el panel táctil. También cuenta con soporte de voz de Amazon Alexa, con una barra de luz dedicada en la parte frontal de la notebook que se ilumina para indicar que está escuchando.

Rendimiento ultra potente

ZenBook Pro Duo está diseñado para un rendimiento extremo que permite una creatividad sin esfuerzo. Es alimentado por un procesador de ocho núcleos Intel Core i9 de novena generación con una frecuencia de 5 GHz Turbo Boost sin precedentes y 32 GB de RAM DDR4. La GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, desarrollada por la arquitectura NVIDIA Turing™, es una GPU innovadora que ofrece a los usuarios el poder del trazado de rayos para obtener el máximo realismo visual.

Un SSD PCIe 3.0 x4 de hasta 1 TB asegura un acceso a los datos ultrarrápido, y el conjunto completo de puertos de E / S incluye un puerto USB Type-C™ (USB-C™) habilitado para Thunderbolt 3. El último Intel Wi-Fi 6 con Gig+ (802.11ax) lleva las velocidades inalámbricas al siguiente nivel, para conexiones súper suaves al mundo.

Para garantizar un funcionamiento suave y sedoso y el rendimiento máximo disponible en todo momento, hay un botón Turbo Fan dedicado para aumentar la refrigeración, y la bisagra ErgoLift mejora el flujo de aire debajo de la notebook para un mejor desempeño térmico. Esta potente especificación hace de ZenBook Pro Duo una de las notebooks más poderosas para los profesionales creativos más exigentes y asegura un flujo de trabajo de pantalla cruzada ultra fluido al usar ScreenPad Plus.

Visuales brillantes

La pantalla táctil 4K UHD NanoEdge OLED en ZenBook Pro Duo es realmente increíble, con un diseño sin marco de cuatro lados con una proporción de pantalla de 89% que brinda a los usuarios más pantalla y menos distracciones. Esta brillante tecnología de pantalla ofrece colores ultra vivos y negros profundos.

Para mostrar los colores más vívidos y realistas posibles, ZenBook Pro Duo admite una gran gama de colores con cobertura 100% DCI-P3 y HDR. El espacio de color DCI-P3, ampliamente utilizado en la industria del cine, es cada vez más la opción preferida de los profesionales creativos por su mayor variedad de colores posibles, y hace que las imágenes en el ZenBook Pro Duo se vean simplemente impresionantes.

Conocer a la familia

Para los usuarios que requieren una notebook ScreenPad Plus más pequeña y más económica, la ultraportátil ZenBook Duo (UX481) es la opción perfecta. Es compatible con las mismas excelentes funciones de ScreenPad Plus que su hermano mayor, pero en un chasis más ligero y más pequeño. Alimentado por un procesador Intel Core i7 y gráficos GeForce MX250, tiene una pantalla FHD NanoEdge y una FHD ScreenPad Plus.